Lotería de la Cruz Roja y Lotería del Huila: premios hoy, martes 15 de septiembre de 2026

El desarrollo de los sorteos correspondientes a la Lotería de la Cruz Roja y a la Lotería del Huila genera constante expectativa entre miles de apostadores en todo el territorio nacional. En esta cobertura especial de la sección económica se presentan las cifras correspondientes al premio mayor de ambas franquicias de juego de suerte y azar en Colombia, junto con la guía completa sobre los procedimientos legales y fiscales necesarios para hacer efectivo cualquier premio monetario.

Resultados Lotería de la Cruz Roja: premio mayor

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos semanales para entregar importantes sumas de dinero a sus compradores, al tiempo que recauda fondos destinados al sostenimiento de la labor humanitaria de la Cruz Roja Colombiana. Los apostadores que adquirieron su billete o fracción para la jornada de hoy pueden verificar la combinación que resultó favorecida en el sorteo oficial.



Número ganador de la Lotería de la Cruz Roja

A continuación se detalla la combinación oficial reportada por las autoridades de la Lotería de la Cruz Roja para el premio mayor del sorteo:



Número ganador : 0016

: 0016 Serie: 173

Resultados Lotería del Huila: premio mayor

La Lotería del Huila se posiciona como uno de los juegos tradicionales más relevantes del suroccidente del país, ofreciendo premios millonarios que contribuyen directamente a la financiación de la salud pública en la región y el territorio colombiano. Las autoridades de la entidad llevaron a cabo la extracción de las balotas para determinar al nuevo ganador del premio mayor.



Número ganador de la Lotería del Huila

Esta es la combinación oficial correspondiente al premio mayor otorgado en el sorteo más reciente de la Lotería del Huila:



Número ganador : 4614

: 4614 Serie: 063

¿Cómo reclamar un premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja o del Huila?

El proceso de cobro de un premio de lotería en Colombia está sujeto a protocolos estrictos de verificación establecidos para garantizar la transparencia del sistema. Los ganadores de incentivos monetarios deben seguir un procedimiento estandarizado según el valor del incentivo obtenido.



Requisitos documentales para el cobro de premios

Para iniciar el trámite de validación y desembolso del dinero, el beneficiario debe dirigirse a los puntos de venta autorizados o a la sede administrativa de la respectiva lotería presentando los siguientes elementos obligatorios:



Billete o fracción original: El documento físico debe encontrarse en perfectas condiciones de conservación, sin tachaduras, enmendaduras, rasgaduras ni alteración en sus códigos de seguridad. Documento de identidad vigente: Fotocopia legible y presentación de la cédula de ciudadanía original del titular del cobro. En caso de ser ciudadano extranjero residente, se debe presentar la cédula de extranjería. Formulario de Identificación de Ganadores: Formulario diligenciado en el que se declaran los datos personales, la procedencia de los fondos y la información de contacto. Registro Único Tributario (RUT): Copia actualizada del documento emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para trámites cuya cuantía supere los montos exentos fijados por la normativa tributaria.

Procedimiento según el monto obtenido

Premios menores o de menor cuantía: Aquellos incentivos cuyo valor sea inferior a las unidades de valor tributario (UVT) fijadas por la ley pueden ser liquidados directamente en las agencias distribuidoras, loteros de confianza o comercializadores autorizados.

Aquellos incentivos cuyo valor sea inferior a las unidades de valor tributario (UVT) fijadas por la ley pueden ser liquidados directamente en las agencias distribuidoras, loteros de confianza o comercializadores autorizados. Premios de gran cuantía o premio mayor: Cuando el valor a entregar corresponde al premio mayor o cifras millonarias, el trámite debe adelantarse formalmente en las oficinas centrales de la Lotería de la Cruz Roja o de la Lotería del Huila, o en las entidades bancarias con las que estas instituciones mantengan convenios vigentes. El pago se efectúa habitualmente mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria directa a la cuenta a nombre del ganador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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