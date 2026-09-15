Números ganadores del Dorado Tarde de hoy, martes 15 de septiembre: último sorteo

El calendario avanza en la segunda mitad del mes de septiembre y los apostadores de la capital y el centro del país vuelven a conectarse con la emoción del azar. Con la firme fiscalización de los entes reguladores y el respaldo institucional de la Lotería de Bogotá, el sorteo del Dorado Tarde se alista para una nueva jornada de tómbolas oficiales, transfiriendo simultáneamente aportes vitales a la salud pública de Colombia.



Resultados del Dorado Tarde - 15 de septiembre

Fecha de emisión: Martes, 15 de septiembre de 2026

Martes, 15 de septiembre de 2026 Hora de transmisión: 3:25 p.m.

3:25 p.m. Medio de emisión: Canal 1 / Redes autorizadas Paga Todo

Números ganadores: Quinta balota:

(Nota: Los números oficiales se publicarán de manera inmediata en cuanto concluya la transmisión en directo y se suscriba el acta de validación).



Cómo funciona el chance y qué planes de premios tiene

Al tratarse de una apuesta permanente (chance), el usuario dispone de total libertad para elegir su número de cuatro dígitos (0000 al 9999) y definir el capital a invertir. Los tiquetes se adquieren desde montos muy accesibles, partiendo de $500 o $1.000 pesos (adicionando el 19% del IVA legal) en los puntos físicos de la red Paga Todo o a través de sus canales digitales.

La tabla de ganancias premia la precisión del jugador según el valor neto apostado:



4 Cifras Directo: Paga 4.500 veces el valor de lo invertido.

Paga el valor de lo invertido. 3 Cifras Directo: Paga 400 veces el valor de lo invertido.

Paga el valor de lo invertido. 2 Cifras (Pata): Paga 50 veces el valor de lo invertido.

Paga el valor de lo invertido. 1 Cifra (Uña): Paga 5 veces el valor de lo invertido.

Guía de cobro de loe premios ganadores

Si su tiquete resulta premiado en la jornada de hoy, siga el protocolo estipulado por la ley colombiana para hacer efectivo su dinero:



Documentación física: Presentar el billete o tirilla original en perfecto estado de conservación, exento de tachaduras, roturas o enmiendas.

Presentar el billete o tirilla original en perfecto estado de conservación, exento de tachaduras, roturas o enmiendas. Documento de identificación: Es indispensable exhibir la cédula de ciudadanía original .

Es indispensable exhibir la . Puntos de cobro y retención: Las ganancias menores se redimen directamente en las agencias de la red autorizada. Si la cuantía supera las 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el trámite se completa en la sede administrativa, donde se descontará el 20% por impuesto a las Ganancias Ocasionales .

Las ganancias menores se redimen directamente en las agencias de la red autorizada. Si la cuantía supera las 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el trámite se completa en la sede administrativa, donde se descontará el . Vencimiento legal: De acuerdo con la Ley 1393, el derecho a cobrar el premio caduca tras cumplirse un año calendario contado desde la fecha del sorteo.

La marca hace un tributo a la histórica leyenda prehispánica de El Dorado, arraigada en la cultura muisca de la Sabana de Bogotá. Administrada por la Lotería de Bogotá, esta familia de sorteos se consolida como un referente de juego transparente que destina recursos diarios a la red hospitalaria del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.