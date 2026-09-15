Resultados Chontico Noche de hoy, martes 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Este martes 15 de septiembre se lleva a cabo un nuevo sorteo del chance Chontico Noche, el cual emociona a muchos de los apostadores del país que, una vez más, ponen a prueba su suerte con este juego. Cuatro balotas con números entre el 0 y 9 definirán el resultado de este día, junto a una quinta que podrá aumentar el valor del premio para el ganador en caso de acertar.



Pasos para cobrar los premios

Si las cuatro balotas extraídas por el sistema mecánico coinciden con los números registrados en su formulario físico o electrónico, usted es formalmente un acreedor de la Lotería del Valle. El procedimiento legal para efectuar el reclamo del dinero exige cumplir sin excepción los siguientes pasos:



Inspección de seguridad del tiquete: Verifique que la tirilla original expedida por la terminal autorizada no presente arrugas pronunciadas, roturas, enmendaduras o agentes químicos/humedad que imposibiliten la lectura del código de barras. El boleto es un título valor al portador. Acreditación de titularidad: Presente su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería válida) que constate la mayoría de edad exigida por el marco normativo colombiano para juegos de suerte y azar. Puntos y montos de liquidación:

Premios menores o de escala ordinaria: Se redimen de forma directa e inmediata en las cajas de la red autorizada donde efectuó la apuesta (Gane, SuperGIROS o Paga Todo).

Se redimen de forma directa e inmediata en las cajas de la red autorizada donde efectuó la apuesta (Gane, SuperGIROS o Paga Todo). Premios de alta cuantía: Si la cifra bruta a cobrar supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas administrativas centrales del concesionario. Allí se aplicará la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales dictada por la DIAN (20%) y se procederá al pago mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.

Boletín oficial de resultados: martes 15 de septiembre 2026

El organismo técnico responsable del juego emite el certificado correspondiente a la jornada de este sábado 15 de agosto de 2026, bajo la veeduría permanente de delegados de la Alcaldía de Cali y la Lotería del Valle.



Número ganador: Quinta balota:

(Atención: Este panel se actualizará de manera automática tan pronto como las autoridades del sorteo validen el ingreso de las balotas en la transmisión oficial de las 7:00 p. m. por el canal Telepacífico).



Esquema de retorno y plan de premios

El Chontico Noche basa su modelo operativo en el sistema de chance, permitiendo que el cliente elija voluntariamente una cifra entre el 0000 y el 9999, invirtiendo presupuestos que parten desde los $500 pesos por tiquete. El valor del premio depende directamente del nivel de coincidencia y el valor apostado:



Súper Pleno (4 Cifras en orden exacto): Paga 4.500 veces la cantidad neta apostada.

Paga la cantidad neta apostada. Pleno (3 Cifras finales en orden exacto): Paga 400 veces la cantidad neta apostada.

Paga la cantidad neta apostada. Modalidad La Pata (2 Cifras finales): Paga 50 veces la cantidad neta apostada.

Paga la cantidad neta apostada. Modalidad La Uña (1 Cifra final): Paga 5 veces la cantidad neta apostada.

Al tratarse de un día hábil (martes), la extracción reglamentaria de las balotas se efectúa a las 7:00 p. m. a través de la señal del canal regional Telepacífico. El Chontico Noche opera bajo la normatividad de las apuestas permanentes de la Lotería del Valle, destinando un porcentaje de sus ingresos al sostenimiento del sistema de salud pública en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.