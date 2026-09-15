Super Astro Sol: número y signo ganadores del último sorteo de hoy, martes 15 de septiembre

Mitad de mes y la expectativa de los apostadores se renueva en todo el territorio nacional. Para este martes 15 de septiembre de 2026, el sorteo de Super Astro Sol vuelve a posicionarse como una de las opciones predilectas de la ciudadanía para tentar a la suerte mediante la combinación de la numerología y los signos del zodiaco.



Módulo de resultados

En esta sección se insertarán los datos oficiales de la balota ganadora tan pronto el sorteo concluya en la tarde:



Número ganador: Signo zodiacal:

Datos de la jornada

Horario confirmado: La cita con las urnas es a las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

La cita con las urnas es a las (hora de Colombia). Señal de televisión: Transmisión en vivo por la pantalla del Canal Uno.

Transmisión en vivo por la pantalla del Canal Uno. Publicación de actas: Disponible minutos después del cierre televisivo en los portales web de Coljuegos y la empresa concesionaria.

Estructura de las apuestas

La gran ventaja de Super Astro Sol radicar en que su esquema de premiación no reparte un pozo común, sino que aplica una tasa multiplicadora sobre la cantidad exacta de dinero invertido:



Acierto de 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. Acierto de 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. Acierto de 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Paga 100 veces lo apostado. Límites por tiquete: Desde un valor mínimo de $500 pesos hasta un techo máximo de $10.000 pesos.

Desde un valor mínimo de $500 pesos hasta un techo máximo de $10.000 pesos. Mecánica: Elegir cuatro dígitos (0000-9999) y un signo zodiacal obligatorio.

Este sorteo es operado por la firma Corredor Empresarial S.A. bajo la vigilancia estricta del ente regulador Coljuegos. Cumpliendo con el marco legal colombiano, un porcentaje directo de la venta de cada formulario se transfiere a la salud pública, financiando la atención médica de la población vulnerable en los diferentes departamentos.



Guía para cobro de premios

Si su tiquete resulta premiado en la tarde de este martes, tenga en cuenta los siguientes requerimientos:



Estado del boleto: Debe presentar el tiquete físico original sin enmendaduras, rayones ni humedad. Cobro directo: En los puntos de atención Su Red o SuperGIROS portando la cédula de ciudadanía original. Montos mayores: Radicación formal en las sedes administrativas principales adjuntando copia del documento de identidad ampliado al 150%. Gravamen tributario: Aplicación de la retención del 20% por Ganancias Ocasionales, según el Estatuto Tributario vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.