Esposa del piloto pide que no paren la búsqueda de avión Cessna: "Piensan que el papá está de viaje"

Las autoridades continúan en la búsqueda del avión Cessna T-206 que perdió comunicación el pasado domingo 13 de septiembre, cuando cubría la ruta entre el departamento del Chocó y Bogotá con cinco personas a bordo. "Se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda. Aproximadamente sobre las 7:30 a. m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave", señaló la Fuerza Aérea en un comunicado el lunes.



Adriana Revelo, esposa del piloto de la aeronave Mehmet Cankaya, habló para Noticias Caracol En Vivo y contó el drama que viven las familias a las espera de que hallen a los desaparecidos. "El día de hoy estuvimos desde muy temprano conectados todas las familias, tanto las cuatro pasajeras, y nosotros como familia del piloto. La información es que dos helicópteros especializados de la Fuerza Aérea estuvieron sobrevolando la zona. También sorteando con el clima, la ubicación y pues la geografía de la zona. Realizaron despliegue de personas para poder buscar más partes del avión, ver el estado de los ocupantes. Sin embargo, pues tengo que ser sincera, a la fecha es incierto, el estado de los ocupantes aún no conocemos", comenzó diciendo la mujer.

Revelo agregó que les dijeron que debido a las condiciones del clima se han tenido que detener las búsquedas y los sobrevuelos en la zona donde se cree que puede estar la aeronave. La mujer le pidió a la Fuerza Aérea, a la Policía y al mismo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a que no detengan las labores de búsqueda. "Es un tema de humanidad, es un tema de personas que estaban haciendo una labor social médica muy importante".

Según imágenes publicadas por la Fuerza Aérea, las partes que al parecer son del avión se encuentran en una zona montañosa y boscosa de Pueblo Rico, pero no se ha confirmado del todo que sean de la aeronave desaparecida. "Desafortunadamente para nosotros como familia, en esa zona y justamente en ese cerro no se han registrado accidentes en muchos años. Entonces ese es el indicio como más claro de creer que las partes encontradas sí hacen parte de la aeronave de mi esposo", explicó la mujer.



La esposa del piloto dijo que por ahora lo que esperan es saber sobre el estado de los ocupantes de la aeronave. Asimismo, dio detalles sobre su esposo, al que esperan poder tener de regreso. "Es una situación muy compleja emocionalmente. Cada familia tiene un dolor, obviamente porque es un servicio humanitario y porque cada persona que estaba en ese avión cuenta una historia. Yo puedo hablar desde la mía. Mehmet era padre, cabeza de hogar. Teníamos un matrimonio desde hace 10 años, justo en diciembre cumplíamos 10 años de aniversario", contó.



Revelo también contó que con su esposo comparten tres hijas, de 18, 9 y 7 años, y que ellas no conocen sobre el estado de desaparecido de su padre, salvo la mayor. "Mi hija mayor está enterada por una imprudencia de redes sociales", pero sobre sus hijas menores dio a conocer que no están yendo al colegio y que no tienen acceso a dispositivos. " Es el momento duro donde ellas piensan que el papá está de viaje ", añadió.

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La mujer también contó el cómo fue la última comunicación que tuvieron con Mehmet. "Nosotros teníamos un protocolo para saber. Éramos muy respetuosos con el tema cuando él volaba para su concentración, entonces no había llamadas telefónicas, él no le gustaba tener celulares ni nada para concentrarse en vuelo. Y la última comunicación, digamos que antes de despegar desde Guaymaral a Condoto, es que él siempre me mandaba una selfie en el avión y lo hizo a esa hora. Me mandó un selfie, se lo veía muy tranquilo (...) Habíamos hablado porque él se enamóró de una perrita calle era que quería posiblemente adoptar. Habíamos hablado de ella justamente el día domingo, me la había descrito, me mostró unos videos que había tomado el día viernes y me mandó foto de la perrita. Entonces, en ese momento le envié un corazoncito, le dije: Feliz, viaje de regreso . Y fue la última comunicación que tuvimos".