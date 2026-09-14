En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
LAURA SARABIA
MARELBYS MEZA
AVIONETA DESAPARECIDA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Congreso aprueba monto del presupuesto nacional para 2027 del Gobierno De la Espriella

Congreso aprueba monto del presupuesto nacional para 2027 del Gobierno De la Espriella

El Congreso aprobó el presupuesto de 634,9 billones de pesos, presentado por el Gobierno, tras las votaciones en las cuatro comisiones económicas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de sept, 2026
Comparta en:
Congreso aprueba monto del presupuesto nacional para 2027 del Gobierno De la Espriella
Congreso de la República -
Colprensa

Este lunes 14 de septiembre se aprobó en el Congreso de la República el monto del presupuesto para el 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella de $634,9 billones de pesos.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La votación fue aprobada en las cuatro comisiones económicas del Congreso: comisiones Tercera y Cuarta del Senado y Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes. Ahora, con el monto aprobado, se pasará a debatir cómo se llevará a cabo la distribución del presupuesto. Las comisiones tendrán diez días para organizar el gasto del dinero.

Últimas Noticias

Abren indagación a Iván Cepeda por presuntas irregularidades en financiación de consulta interna
POLÍTICA

Abren indagación a Iván Cepeda por presuntas irregularidades en financiación de consulta interna

Debate sobre la autonomía universitaria por propuesta de De la Espriella.
POLÍTICA

El debate por anuncio de De la Espriella sobre intervenir en actos vandálicos en universidades

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, habló una vez se aprobó el monto del presupuesto y dijo que “este presupuesto no es óptimo. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos falta todavía mucho trabajo por hacer, que adicionalmente existe un espacio para hacer modificaciones y cambios que son necesarios. Ustedes (el Congreso) y el Gobierno quisiéramos más inversión, quisiéramos que la deuda no pesara tanto, quisiéramos menos burocracia. Este no es el presupuesto con el cual hubiésemos querido iniciar el mandato, pero es el presupuesto que podemos permitirnos dadas las condiciones en las que está la economía nacional”.

Relacionados

Congreso de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad