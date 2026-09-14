Congreso aprueba monto del presupuesto nacional para 2027 del Gobierno De la Espriella

Este lunes 14 de septiembre se aprobó en el Congreso de la República el monto del presupuesto para el 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella de $634,9 billones de pesos.

La votación fue aprobada en las cuatro comisiones económicas del Congreso: comisiones Tercera y Cuarta del Senado y Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes. Ahora, con el monto aprobado, se pasará a debatir cómo se llevará a cabo la distribución del presupuesto. Las comisiones tendrán diez días para organizar el gasto del dinero.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, habló una vez se aprobó el monto del presupuesto y dijo que “este presupuesto no es óptimo. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos falta todavía mucho trabajo por hacer, que adicionalmente existe un espacio para hacer modificaciones y cambios que son necesarios. Ustedes (el Congreso) y el Gobierno quisiéramos más inversión, quisiéramos que la deuda no pesara tanto, quisiéramos menos burocracia. Este no es el presupuesto con el cual hubiésemos querido iniciar el mandato, pero es el presupuesto que podemos permitirnos dadas las condiciones en las que está la economía nacional”.