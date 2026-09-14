De la Espriella declara insubsistente al director del Dane, Ricardo Valencia, y anuncia reemplazo

El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente al director del Dane, Ricardo Valencia. “La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del DANE correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del Gobierno anterior”, señaló un comunicado divulgado por la Presidencia de la República, en el que se recalcó que “para el Gobierno Nacional, resulta indispensable realizar una revisión rigurosa de la información recibida y garantizar que los datos sobre los cuales se adoptan decisiones estratégicas para el país respondan plenamente a la realidad económica y social de los colombianos”.



Adicional a esto, Valencia, que se había posesionado el pasado 20 de agosto, “hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento. Las directivas presidenciales deben ser acatadas por los funcionarios del Gobierno y la coordinación institucional constituye un principio esencial para garantizar una administración pública ordenada, coherente y eficaz”. Dicha normativa está dirigida a "ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional" y establece que “las decisiones, anuncios, políticas y cifras de gestión tengan como canal primordial las plataformas institucionales de la Presidencia, la vocería, los ministerios y demás entidades competentes, de modo que el país cuente con una sola voz institucional”. Además, señala “que las cuentas personales de los funcionarios no serán el canal primario ni la fuente oficial para anticipar o comunicar determinaciones del Ejecutivo, garantizando que lo público permanezca accesible en igualdad de condiciones para la ciudadanía”. Es de recordar que Valencia ofreció una rueda de prensa en la que se refería a que no había encontrado “anomalía en los indicadores del mercado laboral”.

“El Gobierno Nacional reitera que la independencia técnica del DANE será respetada y garantizada. Nadie interferirá en su rigor científico, en sus metodologías ni en la producción objetiva de las estadísticas oficiales. Sin embargo, la independencia técnica corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo; no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración. Independencia técnica, sí. Posición política de un organismo técnico, no”, se lee en el texto. (Lea también: Congreso aprueba monto del presupuesto nacional para 2027 del Gobierno De la Espriella)



Juan Manuel Alvarado Nivia reemplazará al director del Dane

El nuevo funcionario, informa Presidencia, es un “economista del Caribe, cuya trayectoria profesional y hoja de vida respaldan su designación”. Agrega que De la Espriella “conoció su trabajo durante la organización de las ayudas destinadas las víctimas del terremoto, donde pudo constatar directamente su capacidad de gestión y compromiso con el servicio público”. Entre las primeras funciones que asumirá Alvarado estará adelantar “una revisión rigurosa de la información recibida, comunicar con transparencia su resultados al país y avanzar en la modernización de una de las instituciones fundamentales para la toma de decisiones del Estado”.

“El propósito es llevar al DANE plenamente al siglo XXI, fortalecer sus capacidades institucionales y tecnológicas, y garantizar que el Gobierno y los colombianos dispongan de información estadística rigurosa, independiente, confiable y acorde con las realidades que impactan directamente la vida de los ciudadanos. Cifras independientes y reales, unidad de Gobierno y disciplina administrativa son bases fundamentales de la gobernanza”, culmina el comunicado.



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