Congreso de Paraguay aún no decide si acepta renuncia de Santiago Peña, que sigue siendo presidente

La sesión conjunta del Congreso de Paraguay en la que debía resolverse si se aceptaba la renuncia del presidente Santiago Peña se levantó este jueves 5 de noviembre por falta de quórum, por lo que el mandatario permanece formalmente en el cargo y queda pendiente su salida del poder. La decisión sobre su permanencia en el cargo se conocería este viernes.



Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión. La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político al mandatario, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente, Pedro Alliana. No obstante, el Legislativo anunció, poco después de que se levantara la sesión, que convocará a un nuevo debate para continuar con el juicio político contra el gobernante, quien se mantiene en el cargo y que sostuvo que se presentará y ejercerá su "derecho a la defensa".

Y es que la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Peña, pese a su dimisión tras la crisis desatada por la intervención de Ueno bank, aunque el proceso aún debe recibir el aval del Senado, que actúa como juez. Los 78 diputados presentes en la sesión aprobaron la acusación contra el jefe de Estado, a quien responsabilizan de "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones", y remitieron el expediente al Senado para que decida sobre el proceso.

Publicidad

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas. La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización". (Lea también: La crisis financiera que llevó a la renuncia de Santiago Peña, presidente de Paraguay, ¿qué pasó?)



"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", declaró Peña en un video difundido en la red social X, mientras se realizaba la sesión en la Cámara, que estuvo marcada por llamados a que el presidente sea enviado a prisión por el "escándalo internacional" que, aseguran, desató la intervención del privado Ueno bank, que ha sido vinculada al ahora exgobernante y cuyo cierre congeló los fondos de miles de clientes en el país.



El legislador Carlos Pereira llamó a los ciudadanos, durante su encendida intervención, a continuar presionando para que "los culpables" de la caída del banco, en alusión a Peña, "paguen" con cárcel. Por su parte, la diputada Rocío Vallejo, de la formación Patria Querida, acusó al mandatario de haber creado "un esquema" para habilitar a las instituciones públicas a trasladar sus fondos a Ueno.

Publicidad

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL