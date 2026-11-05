Eln admite secuestro de la subteniente María Camila Pantoja

El Eln reconoció que está detrás del secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, quien fue interceptada este 4 de noviembre en horas de la tarde por hombres motorizados y armados en el municipio de Saravena, Arauca. Desde que se supo sobre este hecho contra la oficial, las Fuerzas Militares (FF. MM.) han dispuesto de sus capacidades para buscarla por todas las vías terrestres y fluviales.



El mayor general Erik Rodríguez Aparicio, comandante de las FF. MM., afirmó desde el primer momento que "el secuestro es una práctica criminal que evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana". Según Rodríguez, esta acción pretendería intimidar a la fuerza pública y recordó que la misma constituye una grave violación de los derechos fundamentales. "No doblegarán nuestra voluntad ni nuestra determinación de defender a Colombia", aseguró. El Ejército Nacional rechazó y condenó categóricamente el secuestro de la subteniente y recordó a la comunidad que, si tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la línea 107.

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, calificó el secuestro de la subteniente como un "acto criminal inaceptable" y exigió su liberación inmediata e incondicional. El jefe de la cartera manifestó su solidaridad a la familia de la víctima y afirmó que no descansarán hasta traer devuelta a la oficial.

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