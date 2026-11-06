Super Astro Sol hoy 6 de noviembre de 2026: número ganador y signo zodiacal

Los jugadores de Super Astro Sol ya pueden consultar el resultado correspondiente a este 6 de noviembre de 2026. Este juego se diferencia de otros chances porque la apuesta combina un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, dos elementos que determinan los premios de cada sorteo. Prepárese para conocer los resultados completos.



Resultado de Super Astro Sol hoy 6 de noviembre de 2026

Estos son los datos del sorteo:



Número ganador: 8953

Signo: Sagitario

Quienes registraron esta combinación en su tiquete deberán verificar el tipo de apuesta realizada para establecer si obtuvieron algún premio.



Cómo funciona Super Astro Sol

La mecánica es sencilla. El apostador escoge un número entre 0000 y 9999 y lo acompaña con uno de los signos del zodiaco. Durante el sorteo se extrae una combinación ganadora compuesta por un número y un signo, que son los datos utilizados para determinar los aciertos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $10.000 por combinación, de acuerdo con las reglas oficiales del juego.



Premios de Super Astro Sol

El plan de premios vigente establece pagos según la cantidad de cifras acertadas y la coincidencia con el signo sorteado:



Acertar cuatro cifras y el signo paga 42.000 veces lo apostado.

Acertar tres cifras y el signo paga 1.000 veces lo apostado.

Acertar dos cifras y el signo paga 100 veces lo apostado.

El sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde. Los resultados oficiales son divulgados poco después de finalizar cada jornada. Los ganadores deben conservar el tiquete original y presentarlo en un punto autorizado para validar la apuesta. Dependiendo del monto obtenido, el operador puede solicitar documentos de identificación para autorizar el pago del premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL