Nequi estrenó bolsillos rentables para que usuarios ahorren: ¿usted cumple con los requisitos?

El banco digital Nequi anunció el lanzamiento de 'Bolsillos interesantes', una alternativa que permite a sus usuarios destinar una cantidad de dinero a un objetivo determinado y mantenerla separada del saldo que utilizan habitualmente en la aplicación. De acuerdo con la empresa, a diferencia de los bolsillos ya conocidos para ahorrar, esta nueva opción incorpora un plazo definido y una rentabilidad que el usuario puede conocer antes de realzar el ahorro. La herramienta está pensada para metas como pagar una matrícula, comprar un computador, financiar un viaje o contar con dinero disponible para una eventual emergencia.

La nueva función se encuentra en proceso de habilitación y no está disponible todavía para todos los usuarios de Nequi. En esta primera etapa, la compañía indicó que podrán encontrarla algunas personas que reciben su salario o nómina a través de la aplicación, además de un grupo de usuarios que manejan de forma activa negocios, comercios o emprendimientos mediante la plataforma.



¿Cómo funcionan los 'Bolsillos interesantes' de Nequi?

La herramienta permite seleccionar cuánto dinero se quiere separar y durante cuánto tiempo se mantendrá en el bolsillo. Antes de crearlo, la aplicación muestra las condiciones correspondientes, incluida la rentabilidad y el plazo escogido. Una vez que el usuario crea el Bolsillo interesante, no puede realizar nuevos abonos ni modificar el periodo seleccionado. Por esta razón, el monto que se destina al ahorro debe definirse desde el comienzo. El dinero tampoco queda bloqueado durante todo el plazo. Si la persona necesita retirarlo antes de la fecha establecida, puede hacerlo. Sin embargo, en ese caso no recibirá los rendimientos previstos y deberá retirar el monto completo que tenga en ese bolsillo.

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Cuando se cumple el plazo seleccionado, los rendimientos son pagados en el mismo 'Bolsillo interesante'. A partir de ese momento, el usuario puede disponer del dinero. La aplicación permite tener hasta 10 'Bolsillos interesantes' activos al mismo tiempo, cada uno destinado a un objetivo diferente. Adicionalmente, es posible contar con hasta 10 Bolsillos sencillos. Todos aparecen dentro de la misma sección de la aplicación.



La nueva funcionalidad está relacionada con los resultados de una encuesta de bienestar financiero realizada por Nequi entre sus usuarios durante el segundo semestre de 2026. Según Manuel Congote, director de Inteligencia de Negocio de Nequi, la nueva herramienta busca responder a nuevas formas de entender el ahorro, al permitir que los usuarios separen recursos de acuerdo con diferentes objetivos. "Cada persona decide cuánto separar, durante cuánto tiempo y sabe desde el comienzo cuánto va a recibir en rentabilidad", señaló Congote. La compañía sostiene que el objetivo es que las personas puedan organizar parte de sus recursos sin necesidad de utilizar otro producto o salir de la aplicación.



La nueva función no está disponible para todos los usuarios

Uno de los aspectos que Nequi aclaró sobre el lanzamiento es que Bolsillos interesantes tendrá una implementación progresiva. En esta primera fase, la función fue habilitada para personas que reciben su nómina en Nequi y para un grupo de usuarios que utilizan la plataforma de manera activa para administrar negocios, comercios o emprendimientos. La compañía explicó que la selección de estos grupos responde a criterios definidos para esta etapa inicial y que el comportamiento de los usuarios permitirá evaluar la experiencia antes de ampliar la disponibilidad.



Por ahora, quienes quieran conocer si ya cuentan con la opción deben ingresar a su aplicación y revisar la sección de 'Bolsillos'. La disponibilidad puede variar entre usuarios, debido a que la habilitación se está realizando de forma gradual. Nequi indicó que comunicará las novedades relacionadas con la ampliación de la función a través de sus canales oficiales. Los usuarios interesados pueden ingresar a la aplicación para verificar si ya tienen habilitada la función y consultar allí las condiciones correspondientes antes de crear un Bolsillo interesante.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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