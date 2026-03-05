En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
VENEZUELA y EE. UU.
INVIMA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 5 de marzo de 2026

Lotería de Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 5 de marzo de 2026

¿Fue un feliz ganador? Siga EN VIVO los resultados de las loterías de este jueves 5 de marzo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores
Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío -
Lotería de Bogotá y del Quindío - Canva

La jornada de este jueves 5 de marzo se viste de expectativa en todo el territorio nacional. Los ciudadanos, con especial énfasis en la capital y el Eje Cafetero, aguardan los sorteos de las dos loterías más relevantes del día: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, cuyas bolsas de premios prometen transformar la realidad de los ganadores.

Resultados en vivo: loterías de Bogotá y Quindío del jueves 5 de marzo

Ambas instituciones realizarán sus sorteos de forma simultánea sobre las 10:30 p. m., con transmisiones en directo a través de plataformas digitales y canales regionales. A continuación, se presentan los números de la suerte para la jornada de hoy:

Lotería de Bogotá

  • Número ganador:
  • Serie:

Lotería del Quindío

  • Número ganador: 4855
  • Serie: 007

Grandes premios en juego

La oferta millonaria de este jueves resulta atractiva tanto para apostadores habituales como para los ocasionales:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
  • Lotería de Bogotá: Lidera la jornada con un imponente premio mayor de 10 mil millones de pesos, complementado por un plan de aproximaciones y categorías secundarias.
  • Lotería del Quindío: Dispone de un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Su esquema incluye además premios secos que oscilan entre los 10 y los 1.000 millones de pesos.

¿Cómo participar y cuánto cuesta?

Ambos sorteos operan bajo una dinámica similar, donde el jugador debe acertar cuatro cifras y una serie específica. Estas son las opciones de compra:

Lotería
Billete Completo
Fracción
Beneficio Adicional
Bogotá
$18.000
$9.000
Raspa y Gana (compras digitales)
Quindío
$12.000
$3.000
Representa el 25% del premio

Los interesados pueden adquirir sus boletos mediante portales web oficiales, puntos físicos autorizados o con sus loteros de confianza.

Guía para reclamar sus premios

En caso de que sus números resulten favorecidos, siga estas recomendaciones para realizar el cobro de manera efectiva:

Últimas Noticias

  1. Lotería del Quindío 8 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores
    Lotería del Quindío 8 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores -
    Getty Images/ Lotería del Quindío
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería del Quindío último sorteo jueves 5 de marzo de 2026: números ganadores

  2. Resultado Lotería de Bogotá 8 de enero de 2026: números ganadores
    Resultado Lotería de Bogotá 8 de enero de 2026: números ganadores -
    ARCHIVO
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería de Bogotá último sorteo de hoy, jueves 5 de marzo de 2026: números ganadores

  1. Estado del billete: Es indispensable que el documento original se encuentre en perfecto estado, sin roturas, humedad ni enmendaduras.
  2. Premios menores: Se gestionan directamente con el distribuidor oficial o en puntos de venta autorizados.
  3. Premios mayores: El trámite debe ser presencial. El ganador debe presentar el billete original firmado al respaldo, fotocopia de la cédula, RUT y una certificación bancaria reciente.
  4. Plazos: Tanto para la Lotería de Bogotá como para la del Quindío, el tiempo máximo para reclamar el premio mayor es de un año a partir de la fecha del sorteo.

Se sugiere a todos los participantes realizar la verificación final de los números ganadores y secos a través de los sitios web oficiales de cada entidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Lotería de Bogotá

Lotería del Quindío

Economía servicios

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad