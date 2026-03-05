Lotería de Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 5 de marzo de 2026

La jornada de este jueves 5 de marzo se viste de expectativa en todo el territorio nacional. Los ciudadanos, con especial énfasis en la capital y el Eje Cafetero, aguardan los sorteos de las dos loterías más relevantes del día: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, cuyas bolsas de premios prometen transformar la realidad de los ganadores.
Resultados en vivo: loterías de Bogotá y Quindío del jueves 5 de marzo
Ambas instituciones realizarán sus sorteos de forma simultánea sobre las 10:30 p. m., con transmisiones en directo a través de plataformas digitales y canales regionales. A continuación, se presentan los números de la suerte para la jornada de hoy:
Lotería de Bogotá
- Número ganador:
- Serie:
Lotería del Quindío
- Número ganador: 4855
- Serie: 007
Grandes premios en juego
La oferta millonaria de este jueves resulta atractiva tanto para apostadores habituales como para los ocasionales:
- Lotería de Bogotá: Lidera la jornada con un imponente premio mayor de 10 mil millones de pesos, complementado por un plan de aproximaciones y categorías secundarias.
- Lotería del Quindío: Dispone de un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Su esquema incluye además premios secos que oscilan entre los 10 y los 1.000 millones de pesos.
¿Cómo participar y cuánto cuesta?
Ambos sorteos operan bajo una dinámica similar, donde el jugador debe acertar cuatro cifras y una serie específica. Estas son las opciones de compra:
|Lotería
|Billete Completo
|Fracción
|Beneficio Adicional
|Bogotá
|$18.000
|$9.000
|Raspa y Gana (compras digitales)
|Quindío
|$12.000
|$3.000
|Representa el 25% del premio
Los interesados pueden adquirir sus boletos mediante portales web oficiales, puntos físicos autorizados o con sus loteros de confianza.
Guía para reclamar sus premios
En caso de que sus números resulten favorecidos, siga estas recomendaciones para realizar el cobro de manera efectiva:
- Estado del billete: Es indispensable que el documento original se encuentre en perfecto estado, sin roturas, humedad ni enmendaduras.
- Premios menores: Se gestionan directamente con el distribuidor oficial o en puntos de venta autorizados.
- Premios mayores: El trámite debe ser presencial. El ganador debe presentar el billete original firmado al respaldo, fotocopia de la cédula, RUT y una certificación bancaria reciente.
- Plazos: Tanto para la Lotería de Bogotá como para la del Quindío, el tiempo máximo para reclamar el premio mayor es de un año a partir de la fecha del sorteo.
Se sugiere a todos los participantes realizar la verificación final de los números ganadores y secos a través de los sitios web oficiales de cada entidad.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co