Resultados Lotería de Bogotá último sorteo de hoy, jueves 5 de marzo de 2026: números ganadores

Este jueves 5 de marzo, la Lotería de Bogotá realiza su tradicional sorteo semanal a las 10:30 p.m., que se transmite en directo a través del canal oficial de YouTube y Facebook Live de la entidad y por el Canal Uno, permitiendo que miles de jugadores en todo el país sigan minuto a minuto el anuncio de los números ganadores.

Como cada semana, la expectativa se centra en el premio mayor de $10.000 millones de pesos, uno de los más atractivos dentro del portafolio de juegos de azar legales en Colombia.



Resultados Lotería de Bogotá jueves 5 de marzo de 2026

Número ganador:

Serie:

Una vez se confirmen oficialmente los resultados, los jugadores pueden verificarlos en el sitio web oficial de la Lotería de Bogotá, en sus redes sociales institucionales y con los loteros autorizados.



Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá cuenta con un amplio plan de premios que incluye premios secos y aproximaciones, lo que aumenta las oportunidades de ganar incluso si no se aciertan todas las cifras exactas. Entre los premios secos se encuentran:



1 premio de $1.000 millones

2 premios de $500 millones cada uno

3 premios de $200 millones cada uno

6 premios de $50 millones cada uno

10 premios de $20 millones cada uno

30 premios de $10 millones cada uno

Sumando el premio mayor, el plan de premios alcanza un total aproximado de $34.000 millones, distribuidos en diferentes categorías para ofrecer múltiples oportunidades a los jugadores en todo el país a través de los puntos de venta autorizados.



¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá funciona con un sistema sencillo y accesible. Cada billete está compuesto por cuatro cifras, que van del 0000 al 9999, y una serie de tres dígitos, que en los sorteos ordinarios se encuentra entre 000 y 449.



Los jugadores pueden participar de diferentes maneras, está la opción de comprar el billete completo, que incluye número y serie, o adquirir fracciones, que representan una parte del valor total del billete. También existe la modalidad de compra digital, disponible en la plataforma oficial, que incorpora beneficios adicionales como el juego Raspa y Gana.



En cuanto a los costos, el billete completo tiene un valor de $18.000, mientras que cada fracción cuesta $6.000. Comprar más de una fracción del mismo número aumenta tanto el valor del premio potencial como las probabilidades de obtener premios por aproximación.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. Los premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) se pueden cobrar directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.

Para los premios superiores a seis SMLMV, el trámite debe realizarse de manera presencial. El ganador debe presentar el billete original en buen estado, una fotocopia de la cédula de ciudadanía, el RUT actualizado, el formulario SIPLAFT diligenciado y, en caso de solicitar consignación bancaria, una certificación de la cuenta y una carta de autorización.

La sede principal para este trámite se encuentra ubicada en la carrera 32A #26-14, en Bogotá. Adicionalmente, la Lotería ofrece la opción de reclamo en línea para quienes compraron el billete de manera digital, siempre que cuenten con una cuenta activa en la plataforma oficial.

Los plazos para reclamar son claros: un año para premios mayores y premios secos, y tres meses para premios adicionales como Raspa y Gana. Los pagos suelen efectuarse en un plazo de 8 a 10 días hábiles, ya sea mediante consignación bancaria o créditos digitales.



Recomendaciones para los jugadores

Conserve el billete original en perfecto estado, sin roturas, manchas ni alteraciones.

Verifique cuidadosamente el número y la serie.

Consulte siempre los resultados en canales oficiales.

Revise los requisitos antes de iniciar el trámite de cobro.

Si compró en línea, esté atento a las notificaciones en su correo y cuenta registrada.

