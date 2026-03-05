Resultados Sinuano Noche último sorteo del 5 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo El Sinuano Noche correspondiente al 5 de marzo de 2026 está previsto para las 10:30 p. m. A esa hora comienza el proceso oficial de extracción de balotas, desarrollado bajo los protocolos habituales de verificación y registro. Minutos después de iniciada la operación, se publica la combinación ganadora como parte del informe oficial de la jornada. La emisión del sorteo se realiza en directo mediante los canales autorizados en YouTube, lo que permite seguir cada fase del procedimiento en tiempo real y observar el desarrollo completo de la extracción.

Resultados Sinuano Noche último sorteo del jueves 5 de marzo de 2026

Número ganador de cuatro cifras :

: Quinta cifra:

Durante la transmisión, los resultados de El Sinuano se presentarán de manera clara y organizada, para que sea sencillo confirmar si el número coincide con la modalidad seleccionada. El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales y las plataformas digitales, garantizando transparencia en cada etapa del proceso.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 04 marzo 2026 5661 Sinuano Noche 04 marzo 2026 8948 Sinuano Día 03 marzo 2026 9401 Sinuano Noche 03 marzo 2026 6512 Sinuano Día 02 marzo 2026 2305 Sinuano Noche 02 marzo 2026 8784 Sinuano Día 01 marzo 2026 4237 Sinuano Noche 01 marzo 2026 5816 Sinuano Día 28 febrero 2026 7931 Sinuano Noche 28 febrero 2026 9188 Sinuano Día 27 febrero 2026 0938 Sinuano Noche 27 febrero 2026 6390 Sinuano Día 26 febrero 2026 9667 Sinuano Noche 26 febrero 2026 4396 Sinuano Día 25 febrero 2026 4964 Sinuano Noche 25 febrero 2026 8640 Sinuano Día 24 febrero 2026 1591 Sinuano Noche 24 febrero 2026 6328 Sinuano Día 23 febrero 2026 1424 Sinuano Noche 23 febrero 2026 5057

¿Cómo se juega Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se desarrolla siguiendo el procedimiento habitual establecido por la entidad operadora. Una vez finalizado el sorteo, los resultados se publican en los canales oficiales, lo que permite consultar la combinación obtenida en cada jornada. El juego funciona bajo una regla central: el premio mayor se adjudica cuando las cuatro cifras extraídas coinciden en el mismo orden con la apuesta registrada. Sobre esta base operan también modalidades adicionales que amplían las posibilidades de participación. Entre ellas se encuentran las opciones para jugar con tres o dos cifras, que modifican tanto las probabilidades como el valor del premio.

El sistema incluye, además, una cifra complementaria conocida como “la quinta”, utilizada en variantes específicas donde se incorpora una balota adicional como parte del resultado final. Su presencia depende de la modalidad elegida y de las condiciones definidas para cada sorteo.



Modalidades de apuesta en El Sinuano

El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas y cómo se reclaman los premios del Sinuano Noche

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Noche varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten validar la autenticidad del tiquete y la identidad del ganador.



Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.



Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL