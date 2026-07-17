Resultados Lotería de Risaralda último sorteo de hoy, viernes 17 de julio de 2026: números ganadores

En la noche de este viernes 17 de julio de 2026, la atención de miles de apostadores en el Eje Cafetero y en todo el territorio nacional se concentra en un nuevo sorteo de la Lotería de Risaralda. Esta institución, consolidada como uno de los pilares de los juegos de suerte y azar en Colombia, no solo representa una oportunidad de transformación financiera para los ciudadanos, sino que constituye un engranaje vital en la captación de recursos destinados al bienestar social.

¿Cómo funciona la Lotería de Risaralda?

Para la jornada de hoy, la Lotería de Risaralda pone en juego una robusta bolsa de premios que tiene como eje central un premio mayor de $2.333.333.333. Esta cifra, de gran atractivo para el mercado de apostadores, se complementa con una estructura diversificada de incentivos que busca democratizar las posibilidades de ganancia entre los participantes. Dentro de la oferta de premios adicionales, destacan los denominados "premios secos", los cuales están distribuidos de la siguiente manera:



"El Gordo de la Risaralda": Un incentivo de 300 millones de pesos.

"Ángel de la Suerte": Con una bolsa de 200 millones de pesos.

"Mula Millonaria": Que entrega 150 millones de pesos.

"La Escalera Millonaria": Un premio de 60 millones de pesos.

Adicionalmente, el sorteo incluye categorías especiales como el “Milagro Millonario”, “Guacas de Oro”, “Cofres de Diamantes” y el “Trébol de la Fortuna”, asegurando que la distribución de la riqueza alcance a un número considerable de ganadores mediante aproximaciones con y sin serie.

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Desde una perspectiva de consumo, la Lotería de Risaralda mantiene un modelo accesible para diferentes presupuestos. El billete completo tiene un valor de $12.000, el cual está dividido en tres fracciones, permitiendo que cada fracción se adquiera por un costo de $4.000. Este sistema de comercialización por fracciones es fundamental para garantizar que un espectro más amplio de la población pueda participar en los sorteos semanales sin comprometer significativamente sus finanzas personales.



Resultados Lotería de Risaralda último sorteo de hoy, viernes 17 de julio de 2026

A continuación, se presentan los datos correspondientes al sorteo de este viernes 17 de julio:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Es importante que los participantes verifiquen la autenticidad de sus resultados a través de los boletines oficiales y los canales autorizados de la entidad. Para los afortunados ganadores, el procedimiento de reclamación está sujeto a normativas específicas. Los premios menores pueden gestionarse en agencias autorizadas, mientras que los premios de mayor cuantía deben tramitarse directamente en la sede administrativa de la Lotería de Risaralda, ubicada en la calle 19 # 7-53, en la ciudad de Pereira.

Los ciudadanos que requieran asesoría detallada pueden comunicarse a las líneas telefónicas (606) 3236060, (606) 3236063 y (606) 3236079. Es perentorio recordar que los ganadores disponen de un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar sus ganancias. Asimismo, todas las retenciones legales, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales, serán aplicadas conforme a la legislación colombiana vigente.



Más allá del componente recreativo y económico, la operación de la Lotería de Risaralda cumple una función social crítica. Una parte significativa de los recursos generados por la venta de cada billete se destina al fortalecimiento de la salud pública y al financiamiento de programas de bienestar social en el departamento. De esta manera, el ejercicio de la apuesta se traduce directamente en el sostenimiento de hospitales y mejoras en la infraestructura sanitaria comunitaria.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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