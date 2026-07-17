Nueva réplica de temblor en México este 17 de julio, ahora de magnitud 5.1

Un total de 137 réplicas se registraron en las horas siguientes al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este viernes la costa de Chiapas, que no dejó víctimas ni daños, y que se sintió en estados del sur de México y en países de Centroamérica. A las 8:19 de la noche (hora Colombia) se presentó un nueva réplica de magnitud 5.1.

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El Servicio Geológico Colombiano informó sobre este muevo movimiento telúrico en el país azteca, confirmando la magnitud de 5.1 y detallando que tuvo una profundidad superficial y que el epicentro fue en Puerto Madero, México, nuevamente en zona marítima. Por ahora no se han registrado víctimas ni desastres por esta réplica del temblor de más temprano.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de Mexico apuntó que después del terremoto de las 08:48 horas (14:48 GMT) en Ciudad Hidalgo, Chiapas, se registraron 137 réplicas hasta las 17:00 horas (23:00 GMT), la más grande de magnitud 6,5.



Tras el temblor, el Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, decretó las suspensión de labores en el servicio público estatal, al tiempo que seguía la revisión de inmuebles y de infraestructura pública y privada en todo el estado fronterizo con Guatemala.



Decenas de videos publicados en redes sociales dieron cuenta de la potencia del terremoto, entre ellos, los trabajadores en lo alto de un edificio en construcción y un trabajador montado en una torre de telecomunicaciones, quienes soportaron el movimiento telúrico en las alturas.

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Además, las autoridades activaron de forma preventiva una alerta por posible tsunami en el litoral del Pacífico, pero posteriormente fue suspendida.

La dependencia naval tomó la determinación luego de analizar el comportamiento y las observaciones del nivel del mar en las zonas costeras más cercanas al epicentro, confirmando que ya “no se esperan variaciones significativas” en el oleaje.

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A pesar del levantamiento de la alerta de tsunami, la Marina recomendó a la población y a las autoridades civiles mantener estrictas precauciones en las entradas de los puertos debido a la persistencia de fuertes corrientes marinas que podrían afectar las actividades turísticas, pesqueras y portuarias.

Luego del sismo y las primeras revisiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales que, tras conversar con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, no se reportan daños materiales ni víctimas humanas hasta el momento.

La mandataria federal precisó que se cumplieron recorridos de supervisión en el territorio para evaluar la integridad estructural de las viviendas y coordinar cualquier medida preventiva con las comunidades afectadas.

No obstante, autoridades estatales de protección civil reportaron a una mujer gravemente lesionada al arrojarse desde el segundo piso de un inmueble al momento del sismo, por lo que fue trasladada al Hospital General de Tapachula.

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El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, y con una profundidad de 10 kilómetros, según los datos definitivos del (SSN).

La fuerte sacudida provocó el desalojo masivo e inmediato de oficinas públicas, comercios y viviendas en diversas localidades de Chiapas, incluyendo el municipio turístico de San Cristóbal de Las Casas, donde la población abandonó los inmuebles ante la ausencia de una alerta sísmica audible.

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México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de varias placas tectónicas. Los estados del sur, particularmente Chiapas, Oaxaca y Guerrero, concentran algunos de los movimientos telúricos más intensos registrados en el país.

Con información de EFE