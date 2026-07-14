"Lo intenté tres veces" : Fredy Guarín revela detalles de batalla que libró contra el suicidio

El exfutbolista Fredy Guarín hizo una revelación en un video publicado en sus redes sociales. El exmediocampista aprovechó el espacio para referirse al reciente episodio sobre la muerte del jugador Jayden Adams. Hizo énfasis en la importancia de la salud mental e insistió en la necesidad de buscar ayuda profesional.

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Sin embargo, la frase que más impactó fue la que pronunció al inicio de la grabación. “Me intenté suicidar tres veces”, en referencia a los momentos más difíciles que atravesó.

El exjugador del Inter de Milán y del Porto aseguró que enfrentó profundas crisis emocionales que pusieron en riesgo su vida y aprovechó su testimonio para enviar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares, destacando la importancia del autocuidado y de acudir a tiempo por ayuda psicológica.



“Como deportista sé que muchas veces sonreímos por fuera mientras libramos batallas por dentro. Por eso, hoy más que nunca, quiero decirles a todos los jóvenes y a quienes practican deporte: hablar también es un acto de valentía”, escribió en la publicación.



Guarín explicó que su decisión de hablar públicamente sobre este tema surge de su propia experiencia. El exfutbolista aseguró que en varias ocasiones atravesó situaciones que lo llevaron a pensar en el suicidio e, incluso, a intentarlo. Además, afirmó que comprende lo que significa enfrentar "esos demonios y esos pensamientos obsesivos", por lo que hizo un llamado a quienes atraviesan dificultades similares a buscar apoyo profesional y espiritual.

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El llamado a la salud mental y la prevención

Según sus palabras, "es hora de levantar la mano y ese es un tema que nos cuesta aceptar, situaciones de las cuales no somos responsables y que durante tanto tiempo las hemos asumido".

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El exdeportista también mencionó haber enfrentado "abusos sexuales, maltrato, deudas emocionales, dependencias de lugar, cosas y personas". Finalmente, envió un mensaje de apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles: "Te abrazo, no estás solo ni sola".

El incidente que pasó en Brasil

La confesión de los tres intentos de suicidio se suma a los detalles entregados por Guarín en una entrevista con Los Informantes, donde relató un episodio crítico vivido en Brasil durante la pandemia del COVID-19.

En aquel entonces, Guarín vestía la camiseta del Vasco da Gama y se encontraba en un estado de “abandono” personal debido a su adicción al alcohol.

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"Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado", confesó sobre su rutina en aquel momento.

El punto de quiebre ocurrió en su residencia: "Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme (por el balcón). Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó".

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Una vida marcada por el alcohol

Fredy Guarín pasó de destacar en el fútbol colombiano con Atlético Huila y Envigado FC a brillar en equipos de talla mundial como Porto, Inter de Milán y Boca Juniors. Pero detrás de los éxitos deportivos, el exmediocampista enfrentaba una batalla personal: un consumo de alcohol que, con el paso de los años, terminó por desbordarse, especialmente durante su etapa en Italia.

"Empecé a ganar mi nombre en Italia. Ya empezó un poco el tema fuera del campo y empezó a hacer silencio el estadio. Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles", reveló.

El jugador admitió que, con el tiempo, perdió el respeto por los espacios familiares y profesionales: "Tomaba en la casa, en la discoteca, en el restaurante, me buscaba el parche. Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida, sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar".

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Su paso por el fútbol de China con el Shanghái Shenhua profundizó la crisis. Guarín describió ese episodio como un descontrol total: "En China sí supe lo que era el alcohol de verdad, desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol".

"La muerte o la cárcel"

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Tras su salida de Brasil, Guarín regresó a Colombia, donde protagonizó un incidente que se hizo viral a través de un video grabado en la casa de sus padres. En las imágenes se le veía ensangrentado y siendo retirado por la policía en un estado de alteración evidente. Al recordar ese momento, el exfutbolista reconoció la gravedad de su situación: "Era la muerte o la cárcel".

Ese suceso marcó el inicio de su proceso de recuperación. El jugador buscó ayuda en su antigua profesora de colegio, Liliana Rodríguez, quien dirige una clínica de rehabilitación.

Un nuevo propósito de vida

Hoy, Fredy Guarín dice que está enfocado en su rehabilitación y en utilizar su testimonio para ayudar a otros deportistas que enfrentan enfermedades similares. "Este es un propósito que Dios está poniendo en nosotros, que sé que va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas", concluyó Guarín sobre su actual misión fuera de las canchas, enfocada en la superación de las adicciones y el cuidado de la salud mental.