Resultados de la Lotería de Santander hoy, viernes 17 de julio de 2026: números ganadores

Como cada viernes por la noche, la expectativa se toma los hogares colombianos con el sorteo de una de las loterías más tradicionales y queridas del país: la Lotería de Santander. Este juego de azar, que semana tras semana transforma la realidad financiera de miles de ciudadanos, vuelve a poner sobre la mesa un robusto plan de premios ideal para quienes buscan asegurar su futuro.



Resultados de la Lotería de Santander (Viernes 17 de julio de 2026)

A continuación, presentamos los resultados oficiales del último sorteo de este viernes 17 de julio, junto con una guía completa sobre cómo funciona, su historia y los pasos para reclamar las ganancias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Premio Mayor ($6.500 millones):

Serie:

(Nota: Tan pronto concluya la transmisión oficial del sorteo nocturno, este espacio será actualizado con las cifras exactas y las series de cada uno de los secos principales).



Un siglo de historia y solidez

La Lotería de Santander no es solo un canal de entretenimiento; es una institución con profundas raíces históricas. Su funcionamiento fue autorizado mediante la Ordenanza No. 76 del 4 de mayo de 1920 por la Asamblea Departamental. No obstante, fue el 6 de agosto de 1921 cuando se llevó a cabo el primer sorteo de su historia, cuyo premio mayor constaba de 250 pesos de la época.

Desde entonces, este instituto descentralizado ha operado bajo las premisas de solidez y confianza, consolidándose como una de las marcas "Orgullo de Santander". Su principal misión, más allá de enriquecer a los compradores, radica en la transferencia constante de millonarios recursos destinados exclusivamente a la salud pública de los santandereanos y de los colombianos en general.



¿Cómo jugar, cuánto cuesta y cuál es el plan de premios?

El billete tradicional de la Lotería de Santander se compone de un número de cuatro cifras más una serie de tres dígitos. Actualmente, la estructura de costos es accesible para diversos bolsillos:



Valor del billete completo: $18.000 COP.

$18.000 COP. Valor de la fracción: $6.000 COP (cada billete consta de 3 fracciones).

Si un jugador acierta el número y la serie con una sola fracción, recibirá la tercera parte del premio estipulado.



El atractivo plan de premios actual incluye un Premio Mayor de $6.500 millones de pesos. A este incentivo principal se suma una jugosa bolsa de secos: un seco de $700 millones, dos secos de $500 millones, tres secos de $300 millones, además de múltiples secos menores que van desde los $5 millones hasta los $100 millones, sin contar las aproximaciones con o sin serie.



¿Qué hacer en caso de ganar y cómo reclamar el premio?

Si la fortuna está de su lado y resulta ganador, el proceso de cobro dependerá de la cuantía del premio:



Premios menores o aproximaciones (inferiores a $3 millones de pesos): Pueden ser reclamados directamente con su lotero de confianza o en los puntos de distribución autorizados (como las redes de chance locales).

Pueden ser reclamados directamente con su lotero de confianza o en los puntos de distribución autorizados (como las redes de chance locales). Premios mayores o secos principales (superiores a $3 millones de pesos): El feliz ganador debe presentarse directamente en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (o en los distribuidores oficiales habilitados si se encuentra fuera del departamento).

Requisitos indispensables:



Presentar el billete o fracción física original, el cual debe estar en perfecto estado (sin enmendaduras ni tachaduras).

Documento de identidad original (cédula de ciudadanía).

Formulario de identificación del ganador debidamente diligenciado.

Tenga en cuenta que, de acuerdo con el Estatuto Tributario de Colombia, a los premios cuyo monto supere las 48 UVT se les aplicará la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales, correspondiente al 20% del valor bruto del premio, además de los descuentos de ley destinados a las transferencias de la salud.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.