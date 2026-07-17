Resultados Lotería de Medellín último sorteo hoy viernes, 17 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de Medellín celebra este viernes 17 de julio de 2026 su esperado sorteo número 4844, consolidándose como una de las jornadas de mayor expectativa para miles de apostadores en el territorio colombiano. Este evento, que se desarrolla tradicionalmente en horas de la noche, pone a disposición del público una de las bolsas de premios más competitivas del mercado nacional. En la actualidad, la entidad se mantiene como una de las instituciones de juegos de suerte y azar con mayor tradición y reconocimiento en el país, atrayendo semana tras semana a nuevos participantes que sueñan con transformar su realidad financiera a través del azar.

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Al cierre de esta edición, la confirmación oficial del número ganador del premio mayor se encuentra en proceso de actualización, por lo que se recomienda a los jugadores estar atentos a los boletines emitidos por la entidad.



Resultados Lotería de Medellín del viernes 17 de julio de 2026

Número ganador:

Serie:

¿Cómo participar en la Lotería de Medellín?

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Participar es sencillo, el jugador debe adquirir un billete que contiene un número de cinco cifras y una serie. Durante el sorteo, se extraen las balotas del bombo y el premio mayor se entrega al billete que coincida exactamente con el número y la serie sorteados. Además del premio mayor de $16.000 millones, la Lotería de Medellín ofrece una amplia estructura de premios secos, distribuidos de la siguiente manera:

Un seco de $1.000 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Tres secos de $50 millones

Cinco secos de $20 millones

Veinticinco secos de $10 millones

Cada billete tiene un valor de $21.000 pesos colombianos y está compuesto por tres fracciones. Cada fracción electrónica individual cuesta $7.000 pesos, según informa la entidad en su sitio web oficial. Los billetes de la Lotería de Medellín están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, como supermercados, tiendas, kioscos y agencias de lotería. También pueden adquirirse de forma digital a través del portal oficial de la Lotería de Medellín y plataformas autorizadas como Lottired.net, que ofrecen compra segura en línea.

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El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido:

Premios inferiores a $5 millones: se pueden reclamar en cualquier agencia distribuidora autorizada del país.

Premios superiores a $5 millones: deben reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería de Medellín, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta certificada del ganador, previo diligenciamiento del formato de pago disponible en el sitio web oficial. Además, los premios están sujetos a deducciones fiscales establecidas por la legislación colombiana:

17 % del valor nominal del premio, destinado al sistema de salud.

20 % adicional por concepto de ganancias ocasionales cuando el premio supera las 48 UVT, valor que se transfiere a la DIAN.

El ganador dispone de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010. Además de los sorteos tradicionales, la Lotería de Medellín ofrece promociones como “Raspa Ya”, una modalidad instantánea que permite ganar premios al momento de adquirir el billete físico, siempre que el desprendible indique un premio ganador.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co