Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026: números ganadores

Popayán, la "Ciudad Blanca", se convierte una vez más en el epicentro de la esperanza para miles de colombianos. Este sábado 9 de mayo de 2026, como es tradición cada semana, se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca, uno de los juegos de azar con mayor arraigo y trayectoria en el país. Desde las 11:00 p.m., las miradas de los apostadores se posan en la capital caucana, donde la extracción de las balotas promete transformar la realidad financiera de los afortunados ganadores.



El principal atractivo de esta jornada es, sin duda, su premio mayor de 8.000 millones de pesos. Este monto no solo representa una cifra astronómica, sino la posibilidad de cumplir sueños, saldar deudas y asegurar el futuro de familias enteras. Sin embargo, la estructura de la lotería está diseñada para que el interés no decaiga si no se acierta el premio gordo; el plan de premios incluye los famosos "secos", que oscilan entre los 10 y los 300 millones de pesos, además de las aproximaciones y el popular "chance patojo", una modalidad que permite ganar con cifras específicas sin necesidad de acertar la serie.



Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

A medida que avanza la noche y se cumple el protocolo oficial de supervisión, los números que dictan la suerte de esta semana se dan a conocer. Para el sorteo de hoy, los resultados principales son:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Se recuerda a todos los participantes que es fundamental verificar estos resultados a través de los canales oficiales de la Lotería del Cauca o mediante sus distribuidores autorizados antes de proceder con cualquier reclamación.



¿Cómo participar de la Lotería del Cauca?

Participar en este sorteo sigue siendo un proceso sencillo y accesible para la ciudadanía. El billete completo tiene un costo de 16.000 pesos, pero para aquellos que prefieren una inversión menor, la fracción se comercializa en 4.000 pesos. Un billete completo consta de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie asignada. Esta división en fracciones permite que personas con distintos presupuestos mantengan viva la ilusión de ganar, recibiendo premios proporcionales a la parte del billete adquirida.

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Para quienes resulten ganadores, existen reglas claras para el cobro de los premios. El requisito indispensable es conservar el billete o fracción en perfecto estado , sin tachaduras ni enmendaduras que puedan invalidar el título valor.

Si usted es el afortunado ganador del premio mayor, debe dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca en Popayán. Allí deberá presentar su documento de identidad original, el RUT actualizado expedido por la DIAN y una certificación bancaria reciente. Es importante considerar que estos premios de gran cuantía están sujetos a retenciones de ley y el desembolso suele realizarse mediante transferencia bancaria tras un proceso de validación que puede tardar algunos días hábiles.



Por otro lado, los premios menores o aproximaciones que no superen los 2.360.000 pesos pueden ser reclamados directamente con los loteros o en puntos de venta autorizados. Si el monto es superior a esa cifra pero inferior al premio mayor, el punto de venta remitirá el billete a la sede principal para verificar su autenticidad antes de proceder al pago, trámite que puede extenderse hasta por treinta días hábiles. La Lotería del Cauca reafirma su compromiso con el departamento, recordando que parte de los recursos generados por estos sorteos se destinan al fortalecimiento de los servicios de salud, haciendo que, incluso cuando no se gana, se esté contribuyendo al bienestar de la región.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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