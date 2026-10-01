Lotería del Quindío: número ganador del último sorteo del jueves 1 de octubre

La Lotería del Quindío lleva a cabo un nuevo sorteo este jueves 1 de octubre. A lo largo de casi seis décadas de operación continua, la lotería no solo ha transformado la vida de miles de familias ganadoras, sino que se ha consolidado como una de las fuentes de financiación directa más estables para la infraestructura hospitalaria y el régimen subsidiado de salud en el Eje Cafetero.



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

(Nota de la redacción: La combinación numérica oficial será ingresada en el recuadro anterior una vez concluya la extracción de balotas en la transmisión oficial de las 10:30 p. m., avalada por las autoridades de control gubernamental).



Mecánica comercial y montos de inversión

La Lotería del Quindío mantiene su esquema tradicional de apuesta mediante la combinación aleatoria de cuatro cifras (del 0000 al 9999) asociadas a una serie específica de tres dígitos. Los colombianos disponen de dos vías principales para ingresar al sorteo semanal:

Modalidad por fracciones: El usuario puede adquirir una sola fracción por un costo de $4.000 pesos , la cual otorga el derecho a cobrar proporcionalmente una tercera parte del acumulado nominal en caso de resultar favorecido.

El usuario puede adquirir una sola fracción por un costo de , la cual otorga el derecho a cobrar proporcionalmente una tercera parte del acumulado nominal en caso de resultar favorecido. Billete completo: Para aspirar a la totalidad de los montos ofertados, el apostador debe adquirir la tira entera conformada por tres fracciones, la cual posee un valor de venta al público de $12.000 pesos.

Ambas presentaciones están disponibles a través de redes físicas legalmente constituidas (redes de chance y loteros independientes) o interconectadas en terminales digitales autorizadas en todo el territorio colombiano.



Composición de la bolsa y plan de premios

El plan de premios proyecta una oferta económica global que sobrepasa los $9.600 millones de pesos en incentivos. Dicha estructura se divide entre la recompensa máxima y un conjunto de secos diseñados para desconcentrar las posibilidades de acierto:



Premio Mayor $2.000.000.000 1 combinación Seco Principal $300.000.000 1 combinación Secos de Mayor Escala $200.000.000 2 combinaciones Secos Intermedios $100.000.000 3 combinaciones Secos Menores $10.000.000 a $50.000.000 43 combinaciones Aproximaciones Valores variables Con o sin serie (última, dos primeras o dos últimas cifras)

Normativa de reclamación e impuestos

Para hacer efectivo el pago de un boleto premiado, el poseedor del título valor debe sujetarse a las disposiciones dictadas por la Superintendencia de Subsidio Familiar y Coljuegos:

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Gestión de montos de menor cuantía: Los aciertos por aproximación o secos menores (que no superen los topes legales de retención) pueden liquidarse de manera directa con el vendedor de confianza o en los puntos de la red distribuidora oficial. Trámite de altas sumas (Premio Mayor o Secos de gran volumen): El acreedor debe presentarse en la sede administrativa de la Lotería del Quindío, ubicada en Armenia, aportando los siguientes requisitos documentales: Título físico: El billete o fracción original sin enmendaduras, tachaduras ni alteración de sus bandas de seguridad, diligenciado en el reverso con la firma, cédula y dirección del titular.

El billete o fracción original sin enmendaduras, tachaduras ni alteración de sus bandas de seguridad, diligenciado en el reverso con la firma, cédula y dirección del titular. Identificación: Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. Registro tributario: Certificado del RUT actualizado (expedido dentro del mismo mes).

Certificado del RUT actualizado (expedido dentro del mismo mes). Bancarización: Certificación de cuenta bancaria activa a nombre exclusivo del ganador para formalizar la transferencia electrónica. Deducciones fiscales de ley: Al momento del desembolso, se aplican los descuentos normativos correspondientes al 20% por concepto de Ganancia Ocasional (según el Estatuto Tributario vigente) y los impuestos departamentales destinados al financiamiento de la salud pública.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.