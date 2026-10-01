Gobierno reversa el aumento de precio en la gasolina que iniciaba este 1 de octubre

Este primero de octubre se tenía previsto que iniciara el incremento de $46 por galón en el precio de la gasolina corriente; sin embargo, el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía dejó sin efecto este aumento. Una decisión que se tomó por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.



"La instrucción que he dado es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos", escribió en su cuenta de X, al tiempo que agregó: "Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones".

La medida revoca la decisión informada tan solo un día antes y establece que el precio de la gasolina para los colombianos se mantendrá congelado durante todo el mes de octubre.



¿Por qué se reversó la medida?

La decisión de frenar el ajuste se desencadenó luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, citara con carácter urgente a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, al enterarse de la resolución tomada por dicho ministerio. Durante el encuentro, el jefe de Estado dio la instrucción perentoria de reversar de inmediato el alza aprobada para octubre.

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Para hacer viable el congelamiento del precio en las estaciones de servicio sin desatender el compromiso con el sector productor de etanol, el Gobierno Nacional determinó un mecanismo de compensación fiscal. De este modo, el Ejecutivo asumirá un costo estimado en $8.300 millones como subsidio directo durante el mes de octubre, absorbiendo con recursos estatales el diferencial para evitar que se traslade a la ciudadanía.



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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co