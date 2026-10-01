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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Caso Jhon Calzones: medida de internamiento contra menor de 17 años que habría cometido el crimen

Caso Jhon Calzones: medida de internamiento contra menor de 17 años que habría cometido el crimen

El adolescente habría llegado como parrillero en una motocicleta hasta la vivienda de la víctima y le disparó varias veces. Aunque intentó huir, sufrió un accidente y fue retenido por la comunidad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Caso Jhon Calzones: medida de internamiento contra menor de 17 años que habría cometido el crimen
Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon Calzones -
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Este jueves 1 de octubre, un adolescente de 17 años fue judicializado y enviado a un centro de atención especializada con medida de internamiento preventivo por su presunta participación en el ataque armado en el que fue asesinado el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon Calzones. El crimen ocurrió el pasado 29 de septiembre. El menor aceptó los cargos.

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De acuerdo con la investigación, el adolescente habría llegado como parrillero en una motocicleta hasta la residencia del exmandatario, ubicada en zona rural de Yopal, donde presuntamente le disparó en repetidas ocasiones. Luego intentó escapar en el vehículo, pero un accidente frustró su huida. Posteriormente fue retenido por habitantes del sector y entregado a la Policía Nacional.

Crimen de Jhon Calzones habría sido ordenado desde una cárcel

Según la investigación de la Fiscalía, existen indicios de que el crimen habría sido ordenado por una persona privada de la libertad. Las labores de policía judicial continúan para confirmar esta hipótesis y establecer otras posibles líneas de investigación.

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En el proceso, una fiscal de la Seccional Casanare presentó al adolescente ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El menor aceptó los cargos.

El joven de 17 años, según la Fiscalía, "deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada".

Jhon Calzones había denunciado amenazas en su contra

Un día previo al crimen, el exalcalde publicó un video hablando del temor por su seguridad. “Ustedes saben que todo el que trabaja le crean problemas, todo el que quiere salir adelante se la montan. Pero bueno, hay que seguir adelante”, señaló el exfuncionario.

Hay un video que hoy toma más relevancia, grabado en junio pasado, en el que ‘Jhon Calzonez’ dijo que “no puedo dar papaya allá en la ciudad porque el parche está caliente”. En medio de la grabación dijo saber que lo perseguían y que no podía decir en dónde se encontraba. “Estoy en una de las fincas que tenemos, pero no puedo decir en qué finca. Toca con cuidado porque hay mucho bandido persiguiéndonos”.

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Aunque el exalcalde se sentía más seguro en dicha finca, fue ahí donde dos sicarios en moto ingresaron y le propinaron cuatro disparos. Aunque fue llevado a un centro asistencial, terminó perdiendo la vida.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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