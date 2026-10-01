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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Bruce Mac Master se pronuncia tras renunciar a la ANDI: instó a trabajar “armónicamente”

Bruce Mac Master se pronuncia tras renunciar a la ANDI: instó a trabajar “armónicamente”

“A Colombia le iría mejor si no gastáramos tanto tiempo en las polarizaciones y las discusiones”, dijo Bruce Mac Master al recibir un premio en el Concejo de Bogotá, donde se le vio conmovido por la ovación que recibió luego de ofrecer su discurso. Este mismo día fue que se conoció su renuncia a la presidencia de la ANDI.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Bruce Mac Master se pronuncia tras renunciar a la ANDI: instó a trabajar “armónicamente”
Bruce Mac Master renunció a las presidencia de la ANDI tras 13 años en el cargo.
Colprensa/Lina Gasca

Horas después de conocerse su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master recibió un premio a nombre de la organización en el Concejo de Bogotá. Se trató de la Orden Civil al Mérito José Acevedo Gómez. El empresario dio un discurso durante el evento, del que aseguró que no era el de despedida.

Mac Master abordó los ejes centrales de la labor gremial, el impacto de la solidaridad empresarial y los desafíos del sector productivo en Colombia. La salida de la presidencia de la ANDI del empresario se dio en medio de diferencias con el actual Gobierno. Al inicio de su discurso en el Concejo, el empresario destacó las labores políticas. "Dedicarse a ser política hoy por hoy en un país como Colombia pues no es fácil. Es realmente una decisión trascendental [...] A Colombia le irían significativamente mejor si nosotros no nos gastáramos tanto tiempo en las polarizaciones y en las discusiones entre nosotros".

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"Todos y cada uno de los funcionarios de la ANDI al final realmente lo que tiene es un inmenso componente místico en su quehacer [...] Me encuentro con un equipo supremamente comprometido, con un equipo increíblemente participativo y responsable con su función en la vida y con su función laboral con la sociedad", dijo Mac Master sobre el galardón que recibió a nombre de la ANDI. El empresario también habló sobre el trabajo en conjunto con el Gobierno y otros actores: "Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la ANDI será parte de lo que yo siga haciendo de aquí en adelante será la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes".

El presidente saliente de la ANDI también destacó el tamaño de su asociación y la forma en la que se convirtió en un referente para otros países: "La ANDI, yo me atrevo a decir sin mucho temor a equivocarme, de que puede ser una de las acciones colectivas más importantes de América Latina y quizá una de las acciones colectivas más importantes del mundo". También resaltó la tenacidad de los empresarios y emprendedores, ya que considera que hacer empresa en Colombia "ha sido muy difícil o ha sido muy complejo por muchos años [...] la verdad cuando yo califico, digamos, la actividad empresarial en Colombia, yo digo, es una actividad profundamente heroica".

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