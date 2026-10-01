¿Qué pasó en sala de ejecución? Caso de Christa Pike, que sobrevivió a dos dosis de inyección letal

El Departamento Correccional de Tennessee, en Estados Unidos, confirmó que la rea Christa Pike, de 48 años, sobrevivió a las dos dosis de inyección letal administradas durante su ejecución en la tarde del miércoles 30 de septiembre. Pike fue trasladada a un centro médico externo para recibir tratamiento, aunque sus abogados informaron en un comunicado que desconocen su estado de salud actual. La ejecución comenzó luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos levantara una suspensión de último minuto dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones. Con ello, se daba vía libre a la primera ejecución de una mujer en el estado de Tennessee en más de 200 años. Sin embargo, tras la administración del fármaco, el procedimiento quedó sin completar, lo que dejó en la incertidumbre el futuro de la sentencia dictada hace casi tres décadas.



Lo que pasó en la sala de ejecución

Los periodistas y testigos presentes describieron un proceso inusualmente prolongado y fuera de control:

Primera fase y diálogo espiritual: Pike permaneció despierta durante buena parte del inicio del procedimiento, conversó con funcionarios carcelarios y cantó junto a su guía espiritual, quien permaneció a su lado en la sala.

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7:46 p.m. (hora local): Se cerró la primera cortina que separa a los testigos del recinto de ejecución.



7:49 p.m. (hora local): La cortina volvió a abrirse apenas tres minutos después. Los testigos observaron que la rea continuaba respirando, por lo que el guía espiritual reingresó a la habitación y el personal inició una **segunda tanda** del producto químico.



Segunda dosis y signos vitales: Tras la segunda ronda de pentobarbital, Pike mantuvo la respiración, presentó fuertes ronquidos y realizó movimientos visibles de cabeza y cuello, llegando incluso a levantar la cabeza sobre la camilla.

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8:05 p.m. (hora local): La cortina se cerró nuevamente. Los testigos continuaron escuchando la respiración de Pike durante casi una hora dentro de las instalaciones.

8:53 p.m. (hora local): Los periodistas fueron obligados a abandonar el área sin que se hubiera certificado el deceso. Poco después, observaron una ambulancia salir de la prisión con las sirenas encendidas, aunque no se pudo confirmar oficialmente la identidad de la persona trasladada.



Los vacíos en el protocolo estatal

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó en conferencia de prensa que el protocolo oficial de Tennessee contempla el uso de cuatro jeringas, dos de ellas cargadas con 50 mililitros de pentobarbital. El reglamento autoriza aplicar una segunda ronda si la primera dosis no produce el paro cardíaco esperado. Sin embargo, los periodistas y testigos destacaron que el protocolo estatal no establece qué hacer si el recluso sigue con vida tras recibir ambas tandas. Por el momento se desconoce si el fallo se debió a la calidad o efectividad del fármaco, a un problema en el acceso intravenoso o a complicaciones técnicas del procedimiento.

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A pesar de las irregularidades descritas por los testigos, el Departamento Correccional de Tennessee sostuvo en un comunicado que se siguió el procedimiento legalmente establecido. Las autoridades afirmaron que la ley no permite "procedimientos adicionales" más allá de las dos rondas aplicadas y aseguraron que el químico protocolario "ha sido efectivo de manera consistente" en ocasiones anteriores.



La suspensión de las ejecuciones y la investigación

Ante la gravedad del episodio, los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para detener definitivamente cualquier intento de ejecución. Por su parte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión temporal de todas las ejecuciones programadas en el estado para lo que resta del año 2026 y ordenó una investigación "exhaustiva" sobre la falla en el procedimiento. Esta medida paraliza, entre otras, la ejecución de Gary Wayne Sutton, fijada para el 3 de diciembre.

En su declaración, Lee reflexionó que la aplicación de sentencias es una de las responsabilidades más importantes del estado y subrayó que la ciudadanía espera que la pena capital se aplique de manera "no solo legal y constitucional, sino también efectiva".



¿Quién es Christa Pike?

Christa Pike ingresó al corredor de la muerte tras ser condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años. El crimen ocurrió en 1995 en Knoxville, cuando ambas eran compañeras en el programa de formación laboral Job Corps. Pike tenía 18 años al momento de los hechos. Aunque la condena a muerte de Pike se mantiene vigente, las autoridades no han anunciado una nueva fecha de ejecución y el caso se adentra en un terreno legal inédito.

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*Con información de EFE