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Todo sobre La Caribeña Noche de hoy, 1 de octubre: número ganador y quinta balota oficiales

¿Qué números fueron los ganadores del más reciente sorteo del chance Caribeña Noche?

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Caribeña Noche
Caribeña Noche
Archivo

Inicia el décimo mes del año y la actividad en el sector de las apuestas permanentes en Colombia mantiene un ritmo vertiginoso. En el catálogo de los juegos de suerte y azar más influyentes del país, La Caribeña Noche se sostiene como una de las opciones de chance con mayor arraigo comercial, movilizando a diario miles de tiquetes en la región del Caribe colombiano y en las principales zonas metropolitanas del interior nacional.

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Para esta jornada de jueves 1 de octubre de 2026, la atención de la audiencia se enfoca en las condiciones de cobro, la transparencia del proceso técnico y la publicación oportuna del resultado oficial emitido al cierre de la noche.

Módulo de cobro y prescripción de derechos

Si su boleto resulta favorecido en el sorteo de esta noche, es primordial conocer las reglas para hacer efectivo el incentivo económico ante la red autorizada (SuperGiros, Record y sus aliados concesionados):

  • Formulario físico indispensable: La colilla o tirilla de chance expedida por la terminal electrónica constituye un título valor al portador. Para su validación en ventanilla, no debe presentar enmendaduras, tachaduras ni arrugas que impidan la lectura digital del código de barras.
  • Documentación oficial: El cobro es un trámite personal reservado para mayores de edad. El ganador debe presentar su documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente) junto con el tiquete en físico.
  • Término de caducidad: De conformidad con la Ley 643 de 2001 en Colombia, las acciones para reclamar un premio de juego de suerte y azar prescriben al cumplir un (1) año calendario, contado exactamente a partir de la fecha de realización del sorteo.

Marco tributario y descuentos de ley

El Estatuto Tributario del país fija parámetros específicos que regulan la entrega de las ganancias obtenidas en el chance, aplicados directamente por la entidad distribuidora:

  1. Margen exento de retención: Todas las premiaciones que se mantengan por debajo del umbral de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se desembolsan en su totalidad sin ningún tipo de deducción impositiva.
  2. Aplicación por Ganancias Ocasionales: Cuando la suma a entregar supera dicho límite fijado por la DIAN, el operador realiza de manera automática una retención en la fuente del 20%, fondos que son girados al fisco nacional para el sostenimiento del gasto público y la salud.
  3. Soporte para impuestos: Para las cuantías mayores, la empresa expedirá un certificado de retención que el ciudadano deberá incluir en su respectiva declaración de renta anual.

Verificación del sorteo y registro oficial (1 de octubre)

La extracción de las balotas se efectúa bajo la estricta mirada de delegados de las autoridades locales y firmas auditoras para garantizar la total aleatoriedad del juego.

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Número ganador del Sinuano Noche de hoy, jueves 1 de octubre: ¿cuál fue el resultado oficial?

A continuación, se dispone el recuadro periodístico reservado para la actualización de la cifra de hoy:

NÚMERO GANADOR
QUINTA BALOTA

Aviso informativo: La transmisión televisiva de La Caribeña Noche para los días jueves se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. (hora colombiana) a través de la señal del Canal Telecaribe y medios digitales. Tan pronto la mesa directiva firme el acta de conformidad y certifique los números en sala, este apartado integrará los dígitos ganadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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