Así se ve por dentro Renacer, la cárcel de Magdalena que esperan terminar este año: imágenes

La cárcel Renacer, construida en zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena, se encuentra en la recta final de su construcción y se ubica como una de las obras penitenciarias más ambiciosas ejecutadas en Colombia durante los últimos años. Las imágenes conocidas recientemente permiten observar por primera vez cómo luce el complejo en su interior, una infraestructura diseñada para albergar cerca de 2.000 personas privadas de la libertad bajo estrictas condiciones de seguridad.



El proyecto comenzó durante el gobierno del expresidente Iván Duque y ha atravesado varios retrasos, ajustes técnicos y suspensiones. Sin embargo, las autoridades nacionales y departamentales adelantan acciones para culminar las obras pendientes y poner en funcionamiento el establecimiento penitenciario. Las fotografías y videos difundidos muestran un centro penitenciario de gran escala, construido sobre un predio de 22 hectáreas y con aproximadamente 60.000 metros cuadrados de infraestructura. La obra fue concebida para ampliar la capacidad del sistema carcelario colombiano y responder a la necesidad de nuevos cupos penitenciarios.



¿Cómo es por dentro la cárcel Renacer?

Las imágenes divulgadas permiten apreciar varios de los espacios internos que harán parte de la operación del complejo penitenciario. Entre ellos se observan pabellones de reclusión, corredores internos, áreas de circulación y celdas que ya se encuentran construidas en gran parte de la infraestructura. Uno de los aspectos que más llama la atención es el diseño de las celdas. De acuerdo con la información conocida, estos espacios cuentan con baño incorporado y una pequeña mesa fija, elementos que forman parte del mobiliario básico previsto para los internos. La distribución de los módulos busca facilitar la vigilancia permanente por parte de los funcionarios encargados de la custodia.

Asimismo, los bloques de alojamiento fueron diseñados para mantener una separación clara entre diferentes sectores de la población privada de la libertad. Las estructuras cuentan con elementos de seguridad adicionales que permiten controlar la movilidad y restringir contactos no autorizados entre distintos pabellones. Las imágenes también dejan ver amplios corredores y espacios de circulación construidos en concreto, con una configuración que permite centralizar las labores de vigilancia y monitoreo dentro del establecimiento.

¡Cuando hay liderazgo, hay resultados!



Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del Centro Penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad.



No solo se estableció la fecha… pic.twitter.com/Km3Fz0gOMx — Margarita Guerra (@mmarguiguerra) September 27, 2026

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Otro de los elementos destacados del proyecto corresponde a su sistema de seguridad. Según la información divulgada sobre la infraestructura, el complejo fue concebido para incorporar tecnología orientada a impedir comunicaciones irregulares desde el interior de la cárcel hacia el exterior. Las autoridades también contemplan la instalación de mecanismos especializados y barreras físicas reforzadas para garantizar controles adicionales dentro de los pabellones. Entre las estructuras visibles se encuentran mallas de protección y divisiones que buscan limitar las comunicaciones entre diferentes áreas del establecimiento penitenciario. Este enfoque forma parte de los nuevos criterios utilizados en proyectos penitenciarios de gran capacidad, donde la seguridad tecnológica tiene un papel tan relevante como la infraestructura física.



La ubicación es otro de los aspectos que distingue a Renacer. El complejo fue construido en una zona rural de Sabanas de San Ángel, varios kilómetros alejada del casco urbano del municipio. El acceso principal se realiza desde la Ruta del Sol mediante una vía que conecta con el sector conocido como estación Villa. El establecimiento fue proyectado en un área que permite mantener condiciones de seguridad reforzada, control de accesos y disponibilidad suficiente de terreno para las operaciones penitenciarias. Precisamente, una de las características resaltadas en la nota es que la infraestructura fue concebida para quedar prácticamente aislada de los principales centros poblados, un aspecto que busca fortalecer los esquemas de control una vez entre en funcionamiento.



Capacidad de la cárcel Renacer y modificaciones del proyecto

Durante las primeras etapas del proyecto se contemplaron capacidades superiores a las que finalmente tendrá el establecimiento. Con el paso del tiempo se realizaron ajustes técnicos que modificaron el diseño inicial y redefinieron el número de cupos disponibles. Actualmente, la infraestructura está proyectada para albergar 1.974 personas privadas de la libertad. Esta cifra corresponde a la capacidad oficial más reciente reportada por las entidades involucradas en el desarrollo de la obra. La magnitud del complejo lo convierte en uno de los establecimientos penitenciarios más grandes construidos recientemente en el país, tanto por extensión territorial como por capacidad de alojamiento.



En medio de las visitas técnicas adelantadas por representantes del Gobierno nacional, la gobernadora del departamento, Margarita Guerra, se refirió al estado actual del proyecto y a las gestiones realizadas para impulsar su culminación. Según señaló la mandataria, el Gobierno nacional confirmó los recursos necesarios para continuar avanzando en la terminación del complejo penitenciario después de varios encuentros sostenidos con las autoridades responsables del proyecto.

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La gobernadora afirmó que la comunidad llevaba varios años esperando la conclusión de esta infraestructura y destacó el respaldo institucional recibido para convertir el centro penitenciario en una realidad. De acuerdo con sus declaraciones divulgadas por medios nacionales, la terminación del proyecto representa un paso importante para una obra que permaneció durante años sin entrar en operación pese a registrar altos niveles de ejecución.

La cárcel Renacer registra actualmente un avance físico cercano al 86 % y continúa en fase de construcción y adecuación. Aunque la estructura principal ya se encuentra levantada en gran parte del complejo, aún faltan trabajos relacionados con dotación, infraestructura complementaria y otros aspectos necesarios para su puesta en servicio. Funcionarios de la USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia han realizado recorridos por las instalaciones para verificar las condiciones del proyecto y establecer cuáles son las tareas pendientes antes de su apertura definitiva.

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Mientras avanzan esos procesos, las imágenes conocidas hasta ahora ofrecen una mirada al interior de un complejo de grandes dimensiones que busca convertirse en uno de los principales centros penitenciarios del país, con sistemas de seguridad reforzada, áreas de reclusión especializadas y una ubicación diseñada para maximizar el control y el aislamiento operativo.

ÁNGELA URREA PARRA

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