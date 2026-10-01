Número ganador del Sinuano Noche de hoy, jueves 1 de octubre: ¿cuál fue el resultado oficial?

El Sinuano Noche se consolida dentro de la industria de juegos de suerte y azar en Colombia bajo la modalidad de chance directo. A diferencia de las loterías tradicionales de billetes preimpresos, este sistema permite al usuario libertad absoluta para construir su propia combinación numérica dentro del rango que abarca del 0000 al 9999.

TABLERO DINÁMICO DE RESULTADOS Y BALOTAS

En articulación con la transmisión en vivo fiscalizada por las autoridades de control y emitida a las 10:30 p.m. por el canal regional Telecaribe, los números oficiales de la jornada quedarán indexados en la siguiente matriz interactiva:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

(Los valores de la matriz se actualizarán de forma inmediata tras el cierre técnico de las tómbolas neumáticas).



GUÍA TÉCNICA: MECÁNICA DE JUEGO Y PLAN DE PREMIOS

El plan de incentivos financieros se liquida proporcionalmente al grado de complejidad del acierto numérico en el formulario:



Súper Pleno (4 Cifras): Otorga un multiplicador de 4.500 veces el valor neto invertido al acertar los cuatro dígitos en el orden exacto.

Otorga un multiplicador de el valor neto invertido al acertar los cuatro dígitos en el orden exacto. Directa de 3 Cifras: Retribuye 400 veces la suma apostada sobre la secuencia de las tres primeras o tres últimas cifras.

Retribuye la suma apostada sobre la secuencia de las tres primeras o tres últimas cifras. Acierto de 2 Cifras ("Pata"): Genera un rendimiento de 50 veces el monto asignado a las dos cifras finales.

Genera un rendimiento de el monto asignado a las dos cifras finales. Acierto de 1 Cifra ("Uña"): Liquida 5 veces lo apostado sobre el último dígito extraído.

Liquida lo apostado sobre el último dígito extraído. Opción "La Quinta": Corresponde a una balota adicional que activa bonificaciones acumuladas y multiplicadores de bolsa fijados por las concesionarias regionales.

MARGEN DE INVERSIÓN Y ACCESIBILIDAD COMERCIAL

El alto nivel de adopción del Sinuano Noche en los departamentos del Caribe y el interior del país responde a la baja barrera de entrada financiera que exige el reglamento comercial:



Monto mínimo de registro: Cualquier ciudadano mayor de edad puede ingresar al juego formulando tiquetes desde apenas $500 o $1.000 pesos colombianos .

Cualquier ciudadano mayor de edad puede ingresar al juego formulando tiquetes desde apenas . Escalabilidad de la apuesta: El apostador no está sujeto a una tarifa fija por billete; puede incrementar el valor de su jugada (por ejemplo, $3.000, $5.000 o $10.000 pesos) para multiplicar de manera directa el premio final.

El apostador no está sujeto a una tarifa fija por billete; puede incrementar el valor de su jugada (por ejemplo, $3.000, $5.000 o $10.000 pesos) para multiplicar de manera directa el premio final. Puntos autorizados: La comercialización se realiza a través de las terminales físicas de redes oficiales como SuperGIROS y Record, así como en sus plataformas y aplicaciones digitales autorizadas.

NORMATIVA Y RUTA JURÍDICA DE COBRO

Si su formulario resulta favorecido en la edición de este jueves, el ordenamiento legal administrado por Coljuegos y la DIAN establece el siguiente procedimiento obligatorio para reclamar el dinero:

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Conservación de la colilla: El comprobante emitido por la terminal es un título valor al portador. Es indispensable mantenerlo libre de enmiendas, tachaduras, desgaste térmico o roturas que impidan la lectura digital del código de barras. Desembolso de montos menores: Para incentivos económicos inferiores a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el ganancioso puede acudir a cualquier punto de servicio de la red autorizada munido de su cédula de ciudadanía original y la colilla física. Gestión de grandes cuantías y retención: Si la suma obtenida supera los límites exentos de ley fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT), la reclamación se tramita en las sedes administrativas de la empresa concesionaria. De acuerdo con el Estatuto Tributario nacional, a los premios de alta cuantía se les aplicará una retención en la fuente del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.