En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
DESAFÍO SIGLO XXI
NUEVO PASAPORTE COLOMBIANO
THERIANS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería del Quindío: números ganadores y resultados hoy jueves 19 de febrero de 2026

Lotería del Quindío: números ganadores y resultados hoy jueves 19 de febrero de 2026

Siga EN VIVO los resultados de esta importante lotería para este jueves 19 de febrero de 2026. Revise su billete y tome nota de los números ganadores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Lotería del Quindío
Getty Images/ Lotería del Quindío

La expectativa crece entre los apostadores colombianos para el tradicional sorteo nocturno de la Lotería del Quindío, que se llevará a cabo este jueves 19 de febrero. Este juego, reconocido como un símbolo de transparencia y tradición en el Eje Cafetero, regresa con su habitual plan de premios que distribuye millones de pesos en todo el territorio nacional.

Resultados y números ganadores hoy jueves 19 de febrero

El sorteo se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. y cuenta con transmisión en directo a través de los canales regionales y plataformas digitales oficiales. Esto permite que los jugadores sigan en tiempo real la extracción de las balotas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los números de la suerte para la jornada de hoy son:

Últimas Noticias

  1. Resultados Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío del 3 de abril
    Freepik / Lotería de Bogotá / Lotería del Quindío
    ECONOMÍA

    Lotería de Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 19 de febrero de 2026

  2. Super Astro Luna resultados del martes 13 de enero de 2026: los números ganadores
    Super Astro Luna resultados del martes 13 de enero de 2026: los números ganadores -
    Super Astro - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Super Astro Luna último sorteo del jueves 19 de febrero de 2026: los números ganadores

  • Número ganador: 2139
  • Serie: 016

Una vez confirmadas las cifras, los resultados serán validados bajo los procedimientos legales vigentes y publicados en los medios autorizados para que cada apostador verifique su boleto.

Plan de premios: ¿Cuánto puede ganar?

La Lotería del Quindío ofrece un robusto esquema de incentivos que garantiza múltiples oportunidades de ganar, incluso si no se acierta la combinación principal. El plan incluye:

CantidadTipo de PremioValor unitario
1Premio Mayor2.000 millones de pesos
1Premio Seco1.000 millones de pesos
2Premios Secos500 millones de pesos
3Premios Secos200 millones de pesos
6Premios Secos50 millones de pesos
10Premios Secos20 millones de pesos
30Premios Secos10 millones de pesos

Este sistema se complementa con una amplia gama de aproximaciones para los jugadores habituales y ocasionales.

¿Cómo participar y cuál es el costo?

Para jugar, el interesado debe seleccionar una combinación de cuatro dígitos y una serie. El sorteo define al ganador mediante la extracción de balotas para el premio mayor y las categorías secundarias.

  • Billete completo: $12.000.
  • Fracción (25% del premio): $3.000.

Los boletos pueden adquirirse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales oficiales.

Guía para reclamar su premio

Si usted resulta favorecido en esta jornada, tenga en cuenta las siguientes directrices de la entidad:

Publicidad

  • Estado del boleto: El billete debe estar en perfecto estado para cualquier reclamación.
  • Montos menores: Se pueden cobrar directamente en el punto de venta presentando el billete y la cédula.
  • Premios mayores: Se requiere el billete original firmado al reverso, fotocopia de la cédula, RUT actualizado, dirección, ciudad y una certificación bancaria reciente para la consignación.

Importante: los ganadores disponen de un año de plazo a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio mayor. La entrega del billete original es el requisito indispensable para iniciar la verificación segura del pago y detener el tiempo de prescripción.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL
EDITADO POR: JULIÁN CAMILO SANDOVAL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería del Quindío

Juegos de Azar

Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad