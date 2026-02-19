Lotería del Quindío: números ganadores y resultados hoy jueves 19 de febrero de 2026

La expectativa crece entre los apostadores colombianos para el tradicional sorteo nocturno de la Lotería del Quindío, que se llevará a cabo este jueves 19 de febrero. Este juego, reconocido como un símbolo de transparencia y tradición en el Eje Cafetero, regresa con su habitual plan de premios que distribuye millones de pesos en todo el territorio nacional.



Resultados y números ganadores hoy jueves 19 de febrero

El sorteo se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. y cuenta con transmisión en directo a través de los canales regionales y plataformas digitales oficiales. Esto permite que los jugadores sigan en tiempo real la extracción de las balotas.

Los números de la suerte para la jornada de hoy son:

Número ganador: 2139

2139 Serie: 016

Una vez confirmadas las cifras, los resultados serán validados bajo los procedimientos legales vigentes y publicados en los medios autorizados para que cada apostador verifique su boleto.



Plan de premios: ¿Cuánto puede ganar?

La Lotería del Quindío ofrece un robusto esquema de incentivos que garantiza múltiples oportunidades de ganar, incluso si no se acierta la combinación principal. El plan incluye:



Cantidad Tipo de Premio Valor unitario 1 Premio Mayor 2.000 millones de pesos 1 Premio Seco 1.000 millones de pesos 2 Premios Secos 500 millones de pesos 3 Premios Secos 200 millones de pesos 6 Premios Secos 50 millones de pesos 10 Premios Secos 20 millones de pesos 30 Premios Secos 10 millones de pesos

Este sistema se complementa con una amplia gama de aproximaciones para los jugadores habituales y ocasionales.



¿Cómo participar y cuál es el costo?

Para jugar, el interesado debe seleccionar una combinación de cuatro dígitos y una serie. El sorteo define al ganador mediante la extracción de balotas para el premio mayor y las categorías secundarias.



Billete completo: $12.000.

$12.000. Fracción (25% del premio): $3.000.

Los boletos pueden adquirirse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales oficiales.



Guía para reclamar su premio

Si usted resulta favorecido en esta jornada, tenga en cuenta las siguientes directrices de la entidad:

Estado del boleto: El billete debe estar en perfecto estado para cualquier reclamación.

El billete debe estar en perfecto estado para cualquier reclamación. Montos menores: Se pueden cobrar directamente en el punto de venta presentando el billete y la cédula.

Se pueden cobrar directamente en el punto de venta presentando el billete y la cédula. Premios mayores: Se requiere el billete original firmado al reverso, fotocopia de la cédula, RUT actualizado, dirección, ciudad y una certificación bancaria reciente para la consignación.

Importante: los ganadores disponen de un año de plazo a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio mayor. La entrega del billete original es el requisito indispensable para iniciar la verificación segura del pago y detener el tiempo de prescripción.

