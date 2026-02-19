En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Lotería de Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 19 de febrero de 2026

Lotería de Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 19 de febrero de 2026

¿Fue un feliz ganador? Siga EN VIVO los resultados de las loterías de este jueves 19 de febrero.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de feb, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Resultados Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío del 3 de abril
Freepik / Lotería de Bogotá / Lotería del Quindío

La jornada de este jueves 19 de febrero se viste de expectativa en todo el territorio nacional. Los ciudadanos, con especial énfasis en la capital y el Eje Cafetero, aguardan los sorteos de las dos loterías más relevantes del día: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, cuyas bolsas de premios prometen transformar la realidad de los ganadores.

Resultados en vivo: loterías de Bogotá y Quindío del jueves 19 de febrero

Ambas instituciones realizarán sus sorteos de forma simultánea sobre las 10:30 p. m., con transmisiones en directo a través de plataformas digitales y canales regionales. A continuación, se presentan los números de la suerte para la jornada de hoy:

Lotería de Bogotá

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

Lotería del Quindío

  • Número ganador: 2139
  • Serie: 016

Grandes premios en juego

La oferta millonaria de este jueves resulta atractiva tanto para apostadores habituales como para los ocasionales:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
  • Lotería de Bogotá: Lidera la jornada con un imponente premio mayor de 10 mil millones de pesos, complementado por un plan de aproximaciones y categorías secundarias.
  • Lotería del Quindío: Dispone de un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Su esquema incluye además premios secos que oscilan entre los 10 y los 1.000 millones de pesos.

¿Cómo participar y cuánto cuesta?

Ambos sorteos operan bajo una dinámica similar, donde el jugador debe acertar cuatro cifras y una serie específica. Estas son las opciones de compra:

LoteríaBillete CompletoFracciónBeneficio Adicional
Bogotá$18.000$9.000Raspa y Gana (compras digitales)
Quindío$12.000$3.000Representa el 25% del premio

Los interesados pueden adquirir sus boletos mediante portales web oficiales, puntos físicos autorizados o con sus loteros de confianza.

Guía para reclamar sus premios

En caso de que sus números resulten favorecidos, siga estas recomendaciones para realizar el cobro de manera efectiva:

  1. Estado del billete: Es indispensable que el documento original se encuentre en perfecto estado, sin roturas, humedad ni enmendaduras.
  2. Premios menores: Se gestionan directamente con el distribuidor oficial o en puntos de venta autorizados.
  3. Premios mayores: El trámite debe ser presencial. El ganador debe presentar el billete original firmado al respaldo, fotocopia de la cédula, RUT y una certificación bancaria reciente.
  4. Plazos: Tanto para la Lotería de Bogotá como para la del Quindío, el tiempo máximo para reclamar el premio mayor es de un año a partir de la fecha del sorteo.

Se sugiere a todos los participantes realizar la verificación final de los números ganadores y secos a través de los sitios web oficiales de cada entidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
NOTICIAS CARACOL
EDITADO POR: JULIÁN CAMILO SANDOVAL

