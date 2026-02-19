Resultados Sinuano Noche último sorteo del jueves 19 de febrero de 2026: números ganadores

Este 19 de febrero de 2026, se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Noche, uno de los chances más buscados en la región del Caribe. A las 10:30 de la noche, las balotas comienzan a girar y en cuestión de minutos se conocerán las cifras ganadoras en una transmisión en vivo que puede seguir por YouTube. Noticias Caracol le cuenta los resultados de hoy.

Resultados Sinuano Noche del miércoles 19 de febrero de 2026

Durante la transmisión, los resultados de El Sinuano se presentarán de manera clara y organizada, para que sea sencillo confirmar si el número coincide con la modalidad seleccionada. El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales y las plataformas digitales, garantizando transparencia en cada etapa del proceso.



¿Cómo se juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo de manera regular y sus resultados se publican en los canales oficiales. Es una opción pensada para quienes disfrutan las apuestas numéricas bajo las reglas establecidas por la entidad. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo.

También existen modalidades que permiten jugar con tres o dos cifras, ofreciendo más flexibilidad, aunque con cambios en las probabilidades y en el valor del premio. Además, está la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, que se utiliza en algunas variantes donde se incluye esa balota adicional como parte del resultado.



Modalidades de apuesta en El Sinuano

El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Noche sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas y cómo se reclaman los premios del Sinuano Noche

El Sinuano Noche es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Noche varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten validar la autenticidad del tiquete y la identidad del ganador.



Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.



Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.

