¿Rata y Deisy siguen juntos? Esto respondió el finalista del Desafío Siglo XXI

Dentro del Desafío Siglo XXI algo que se convierte en tema de discusión y debate entre los televidentes y participantes, más allá de la competencia, son las relaciones amorosas que surgen dentro de la competencia. Una de las que más dio de qué hablar en la más reciente temporada fue la de Rata y Deisy.

En un nuevo episodio de Lo Más Viral, Rata habló sobre su vínculo con Deisy. El finalista de la competencia reveló algunos detalles desconocidos sobre lo que vivieron dentro de la competencia y contó qué espera a futuro de esta relación.



¿Qué pasó entre Rata y Deisy?

Rata reconoció que antes de entrar en la competencia ya había visto a Deisy en diferentes ocasiones y desde siempre le había parecido una mujer muy linda. Sin embargo, lo que sucedió entre ellos en el Desafío fue algo inesperado. “Eso fue un sentimiento que no pensé que iba a despertar en el Desafío. Todo sucedió tan natural que yo me dejé llevar porque nadie sabe dónde va a encontrar el amor”.

Jose Maldonado, nombre de pila de Rata, reveló que dentro del juego su enfoque siempre estuvo en la competencia, pero sin duda estuvo pendiente de la modelo sin pensar en lo que pasaba afuera. “A mi no me importó que la gente me estuviera viendo, me importaba lo que yo sentía por esa persona, nada fue forzado, si las cosas funcionaban pues bien y todo fue así. Cuando los estuvimos en la Ditu ambos dijimos: ‘vine fue a competir’, pero con el paso del tiempo se fue formando algo más formal”.



El finalista confesó que durante la competencia estuvo 100% enamorado de su compañera. "Yo me atrevo a decir que lo mio fue sincero y estuve enamorado un 100%. No sé cómo estén ahora las cosas. De pronto ella decía un 50% allá adentro que nos conocimos, falta el 50% afuera que convivamos para ver si podemos tener algo más formal. Pero yo desde siempre di un 100 y lo demostré”.



¿Qué opina Rata sobre las críticas a Deisy?

Rata destacó que cuando una relación nace y crece frente a la mirada de millones de televidentes es imposible que las personas no opinen sobre lo que ven, aunque eso esté editado y sea el 100% de la realidad de lo que pasa todos los días. Aseguró que Deisy definitivamente fue la que llevó más críticas, pero también quién ha tenido más tiempo para enfrentar la opinión del público.



“Ella ya tuvo la oportunidad de asimilar la opinión de la gente. En el receso me dí cuenta un poco de eso, por eso en la segunda etapa decidimos mantenerlo un poco más privado, lo de nosotros es una cosa y la competencia es otra. Pero yo igual lo expresaba, esa es mi manera de brindar cariño”. También señaló que algunos de sus compañeros les hicieron ver que muchas veces su relación sí afectó la competencia, pero ellos no lo notaban.

Maldonado también se refirió a algunas críticas que recibió Deisy por actitudes que tuvo con él dentro de la competencia. El finalista del Desafío detalló que ambos tienen temperamentos diferentes, lo que los hacía tener diferencias dentro del juego. “Nos estábamos conociendo, yo no lo veía tan grave. Ya tendremos tiempo de hablar de eso y hacer ese listado de cosas por mejorar. Ella es de un carácter más fuerte que yo”.

Finalmente, sobre el futuro de la relación, Rata aseguró que hasta ahora se están reencontrando y se tomarán el tiempo de analizar si pueden seguir con su relación en la vida real. “Toca esperar a ver qué pasa, mirar para dónde va la relación porque es de ambos. Una cosa es lo que se vive allá, otra cosa es la realidad, otra cosa es enfrentarse con la vida real, sus proyectos, mis proyectos, hay que tener en cuenta muchas cosas”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL