Lotería de Bogotá: resultados y números ganadores de hoy, jueves 19 de febrero

Como es costumbre cada semana, la Lotería de Bogotá se prepara para su sorteo de este jueves 19 de febrero, el cual iniciará a partir de las 10:30 p. m. Los apostadores podrán seguir el minuto a minuto de la transmisión a través de YouTube y otros canales digitales autorizados para conocer si sus números coinciden con la fortuna.



Resultados de la Lotería de Bogotá hoy jueves 19 de febrero

A continuación, se detallan las cifras ganadoras de esta jornada:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

El atractivo principal sigue siendo el premio mayor de 10 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los más importantes en el país. No obstante, el plan de premios también ofrece diversas categorías de secos y aproximaciones, ampliando el espectro de ganadores.



Guía para el apostador: precios y modalidades

Participar en este sorteo es un proceso simple donde el jugador elige cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Estas son las alternativas disponibles:



Fracción individual: tiene un costo de $6.000.

tiene un costo de $6.000. Billete completo: puede adquirirse por $18.000.

puede adquirirse por $18.000. Canales digitales: la compra por internet otorga acceso exclusivo a la modalidad de Raspa y Gana.

¿Cómo reclamar su premio?

Si la suerte está de su lado, el trámite de cobro dependerá de la cuantía ganada:



Montos inferiores a 6 SMLMV: Pueden gestionarse directamente con loteros de confianza o en puntos de venta autorizados. Montos superiores a 6 SMLMV: El ganador debe acudir de forma presencial a la carrera 32A #26-14 en Bogotá, presentando el billete original en perfecto estado, documento de identidad, RUT, certificación bancaria y el formulario SIPLAFT. Ganadores virtuales: Quienes compraron en línea recibirán su pago a través de la plataforma oficial en un periodo de 8 a 10 días hábiles.

Es fundamental tener en cuenta que el plazo para reclamar premios mayores y secos es de un año, mientras que para incentivos como el Raspa y Gana el tiempo límite es de tres meses.



Recomendaciones finales

Para asegurar un proceso de cobro exitoso, se sugiere a los participantes conservar el billete original sin enmendaduras, manchas ni daños físicos. Asimismo, se recomienda verificar minuciosamente los resultados y, en caso de compras digitales, monitorear constantemente el correo electrónico y el perfil de usuario registrado.

