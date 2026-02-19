Presidente Petro firma nuevo decreto sobre salario mínimo 2026: lo mantuvo en 23.7%

"El salario mínimo legal mensual vigente es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No echamos para atrás; firmamos y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes". Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro firmó el nuevo decreto sobre el salario mínimo tras la reciente solicitud realizada por el Consejo de Estado. El incremento se mantuvo idéntico al expedido en diciembre de 2025 mientras que el cuerpo supremo consultivo del Gobierno toma una decisión.

El mandatario firmó el nuevo documento luego de que, el pasado 12 de febrero, el Consejo de Estado decidiera suspender provisionalmente el decreto inicial con el que se incrementó el salario mínimo de 2026, en diciembre de 2025, y exigiera al Gobierno sustentar razones y argumentos que llevaron al presidente a tomar esta decisión. El plazo para esto según dicha orden era de ocho días.

"El nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales", dio a conocer el tribunal.



Adicionalmente, el Consejo de Estado indicó para el momento de su decisión que "para la determinación de esa cifra, el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes". Entre los que, según tal ente, se deben tener en cuenta los siguientes factores:



La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para el año 2026

Productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que Coordina el Ministerio del Trabajo, en este caso, correspondiente a las cifras oficiales certificadas por el DANE

Contribución de los salarios al ingreso nacional en la vigencia 2025

Incremento del producto interno bruto del año 2025

Inflación real del año 2025 según el índice de precios al consumidor, calculada desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025

La especial protección del trabajo; la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil

La función social de la empresa.

Los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado.

