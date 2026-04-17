Resultados Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 17 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este viernes 17 de abril de 2026, la atención de miles de apostadores en el Eje Cafetero y en toda Colombia se centra en un nuevo sorteo de la Lotería del Risaralda, cariñosamente conocida como "la que le cumple a sus sueños". Este tradicional juego de azar, que se realiza puntualmente cada semana, representa para muchos la oportunidad de transformar su realidad financiera gracias a un robusto plan de premios que, para este año, supera los 7.000 millones de pesos en total.



Como es costumbre, el evento principal se lleva a cabo bajo estrictas medidas de transparencia, contando con la supervisión de delegados de la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda. La transmisión en vivo inicia a las 11:00 p. m. a través del canal regional Telecafé, momento en el que las baloteras neumáticas de última generación definen la suerte de los participantes.



Resultados Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 17 de abril de 2026

A continuación, se presentan los detalles del sorteo actual:



Números ganadores : 4490

: 4490 Serie: 030

¿Cómo participar de la Lotería del Risaralda?

El gran atractivo de la jornada es el Premio Mayor de $2.333.333.333. Sin embargo, la estructura de la Lotería del Risaralda destaca por su generosidad en los premios secundarios, conocidos como "secos", que permiten que la suerte se distribuya entre un mayor número de personas. Entre los premios más destacados del plan actual se encuentran:



Seco "El Gordo de la Risaralda": $300.000.000.

Seco "Ángel de la Suerte": $200.000.000.

Seco "Mula Millonaria": $150.000.000.

Seco "Milagro Millonario": $80.000.000.

Tres secos "Guaca de Oro": $60.000.000 cada uno.

Cinco secos "Cofre de Diamantes": $50.000.000 cada uno.

Además de estos, el sorteo incluye premios por aproximaciones, con y sin serie, y otros incentivos especiales como el “Gemelo Millonario”. Para este 2026, el valor del billete completo es de $12.000, mientras que aquellos que prefieren una inversión más moderada pueden adquirir la fracción individual por $4.000. Los billetes pueden comprarse a través de loteros de confianza, en puntos físicos de la Red Multiservicios (como Apostar o GanaGana) o mediante portales web autorizados como Lottired y Loticolombia.

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Si la fortuna lo acompaña este viernes, es fundamental conservar el billete en perfecto estado. Los premios menores (hasta aproximadamente $10.500.000) pueden cobrarse directamente en las agencias distribuidoras autorizadas. No obstante, si usted es el ganador del Premio Mayor o de un seco de alta cuantía, debe dirigirse a la sede administrativa en la Calle 19 N° 7-53, en Pereira. Allí deberá presentar el billete original, su documento de identidad y el RUT actualizado.

Es importante considerar que, según la normativa vigente, a los premios superiores a 48 UVT se les aplica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, sumado a un 17% destinado específicamente al sector salud. Desde su fundación en 1967, la Lotería del Risaralda ha cumplido una función social crítica. Más allá del entretenimiento, su operación permite transferir miles de millones de pesos a los hospitales del departamento, financiando equipos y servicios médicos esenciales para los ciudadanos más vulnerables. Así, cada apuesta no solo es una búsqueda de fortuna personal, sino también un aporte directo al bienestar de la comunidad.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

