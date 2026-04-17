Esto dijo la Uniminuto tras la muerte de estudiante que fue apuñalado en estación de TransMilenio

La comunidad educativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios se encuentra de luto luego de que se informara la muerte de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas este viernes, un joven estudiante de 19 años que fue atacado con un arma blanca en la estación de TransMilenio La Granja, al parecer, después de que intentaran robar su celular.

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Los hechos se presentaron el pasado 15 de abril hacia las 6:48 de la tarde. Al joven, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, lo ayudó un policía ubicado en la estación Minuto de Dios, quien solicitó que lo trasladaran con urgencia al hospital de Engativá. Tras dos días de luchar por su vida, Fredy Santiago murió debido a la gravedad de las heridas.



TransMilenio lamentó lo sucedido por medio de un comunicado: "Lamentamos y condenamos el hecho ocurrido este miércoles 15 de abril. Además, enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia y allegados de la víctima. Estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar con el proceso de investigación que permita establecer los responsables de este repudiable hecho".



"Momento de profundo dolor": Uniminuto de pronuncia

La Uniminuto, por su parte, expresó "su más profundo dolor y rechazo frente al hecho violento" por medio de un comunicado, afirmando lo siguiente: "Este suceso nos enluta como comunidad educativa y nos convoca a alzar la voz frente a una realidad que afecta no solo a nuestra Institución, sino a la sociedad en su conjunto. La inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona".



Asimismo, hizo un llamado "respetuoso y urgente" a las autoridades competentes para que adelanten "con celeridad, rigor y eficacia" las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. "La vida de Freddy Santiago que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta y que este hecho no nos cuestione ni nos exija un cambio como sociedad (...) Extendemos un mensaje de solidaridad, cercanía y acompañamiento a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Como Institución, nos unimos en memoria por su vida".

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También, reiteró la solicitud a las entidades y fuerzas de seguridad ciudadana en Bogotá para que fortalezcan "las condiciones de seguridad en los entornos de vida de las y los universitarios. Es fundamental avanzar en acciones concretas que garanticen la protección de los estudiantes y de toda la ciudadanía, mediante una mayor presencia institucional y estrategias efectivas de prevención".

LAURA VALENTINA MERCADO

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