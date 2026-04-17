Presidente Petro dice que la CIA tiene "datos reales" sobre posible atentado contra Iván Cepeda

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene "datos reales" sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, del que hace parte el mandatario. "Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano", expresó Petro en su cuenta de X, en la que no dio más detalles sobre quién quiere atacar al candidato.



Cepeda lidera la intención de voto de todas las encuestas para las elecciones del próximo 31 de mayo, seguido del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

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Petro, que está en Barcelona, en España, comentó una noticia sobre una advertencia que hizo un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quienes intenten atentar contra los candidatos presidenciales colombianos, y agradeció al presidente Donald Trump "su apoyo a unas elecciones libres".

Sobre estas amenazas se pronunció el propio Cepeda. "A lo largo de estos meses he recibido en distintas oportunidades informaciones precisas sobre intentos para atentar contra mi vida. No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico. Frente a eso ha asumido una actitud responsable, pero ante la situación que se acaba de presentar, debo hacer evidentemente una declaración", dijo el candidato.



"Este es un hecho sin lugar a lo serio, grave, al cual presto toda la atención. Voy a solicitar a las autoridades se informe en detalle sobre esta circunstancia, pero también quiero ser en esto supremamente claro y perentorio, bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral, y de manera decidida llamo a mis seguidores, a mis equipos, a ciudadanía que va votar por mí, que redoblemos nuestros esfuerzos y que no cedamos ante el terror y ante las fuerzas que quieren acabar con el proceso de cambio en Colombia, agregó.



Durante esta campaña fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien murió en agosto del año pasado, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá. Ese magnicidio es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

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Igualmente, la senadora Valencia recibió el fin de semana pasado una amenaza de muerte mediante la difusión en redes sociales de la imagen de una corona fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en Colombia. El montaje muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años "1978-2026" y el mensaje "Descanse en paz", mientras que De la Espriella también denunció amenazas en su contra por redes sociales.

Sin embargo, el presidente Petro, acusado de intervenir en la campaña pese a que legalmente no puede hacerlo, no se manifestó sobre estas amenazas como sí lo hizo en el caso de Cepeda.

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EFE