Resultados Lotería de Santander último sorteo del viernes 17 de abril de 2026: números ganadores

Este viernes 17 de abril de 2026, la Lotería de Santander celebra una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, consolidándose como uno de los juegos de azar más emblemáticos y esperados del nororiente colombiano. Miles de apostadores en todo el territorio nacional mantienen su atención puesta en los resultados de esta noche, con la ilusión de acertar al codiciado premio mayor de 6.500 millones de pesos.



Como es habitual en su trayectoria de más de 98 años, el sorteo se lleva a cabo bajo un riguroso protocolo de transparencia y supervisión oficial, garantizando la legalidad para todos los participantes. El evento central está programado para las 11:00 de la noche, con transmisión en vivo a través del canal regional TRO y las diversas plataformas digitales de la entidad.



Resultados Lotería de Santander último sorteo del viernes 17 de abril de 2026

Tras la realización del sorteo oficial, se presentan a continuación los datos registrados para el premio mayor de la noche:



Números ganadores : 1118

: 1118 Serie: 248

Las autoridades de la lotería siempre recomiendan a los jugadores validar la información a través de los canales institucionales antes de proceder con cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo participar de la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander no solo destaca por su gran acumulado principal; su robusto plan de premios incluye una amplia oferta de premios secos que atraen a una base de seguidores constante. Según las fuentes consultadas, además del premio mayor, la bolsa de premios se distribuye de la siguiente manera:



1 premio seco de $700.000.000.

2 premios secos de $500.000.000.

3 premios secos de $300.000.000.

4 premios secos de $200.000.000.

7 premios secos de $100.000.000.

20 premios secos de $50.000.000.

10 premios secos de $20.000.000.

15 premios secos de $10.000.000.

Adicionalmente, el sistema contempla múltiples modalidades de aproximaciones, como el mayor invertido, aciertos en las tres primeras o últimas cifras, y combinaciones con la serie, lo que incrementa significativamente las posibilidades de ganar para los apostadores. Para formar parte de este sorteo, los interesados pueden adquirir el billete completo por un valor de 18.000 pesos, o comprar fracciones individuales por 6.000 pesos cada una. Cada billete consta de un número de cuatro cifras, una serie y tres fracciones.

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La compra puede realizarse en puntos de venta autorizados, a través de loteros tradicionales, oficinas de Efecty, PagaTodo, o mediante plataformas digitales como Lottired y Lottorent. Es fundamental que los usuarios utilicen únicamente canales legales para garantizar la validez de su apuesta. Más allá del entretenimiento, jugar a la Lotería de Santander cumple un fin social esencial: la financiación del sistema de salud pública del departamento. Los recursos generados por las ventas y los premios no reclamados —que caducan tras un año— se destinan directamente a mejorar la atención médica de la región.

En caso de resultar favorecido, el ganador debe conservar el billete en perfecto estado . Los premios inferiores a $3.000.000 pueden cobrarse en agencias autorizadas o con el lotero de confianza. No obstante, si el monto es superior, el beneficiario debe dirigirse a la sede principal en la Calle 36 No. 21-16, en Bucaramanga, portando el documento de identidad original y el billete premiado. Expertos sugieren que, ante un premio de gran magnitud, se debe actuar con discreción y buscar asesoría financiera para asegurar que el capital contribuya al bienestar a largo plazo.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

