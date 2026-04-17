Trump plantea asociarse con Irán para extraer uranio, y dice que Ormuz está abierto: "Polvo nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el estrecho de Ormuz está abierto para el paso del comercio y planteó la posibilidad de entrar a Irán para extraer uranio enriquecido con excavadoras asociándose con la república islámica. "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo", dijo Trump durante un discurso en Arizona, en un evento de la organización conservadora Turning Point.

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El mandatario señaló que entrarán a Irán con excavadoras para llevarse a Estados Unidos el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido, y dijo que esto será posible con una alianza con Teherán. Irán, sin embargo, afirmó que su uranio enriquecido no será trasladado a ninguna parte.



También advirtió que si los buques de guerra estadounidenses interceptan embarcaciones que proceden de puertos iraníes podría cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción global de crudo y gas natural licuado. "Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", escribió el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf, en X.



Añadió que el paso por esa vía marítima dependería de la autorización de Irán. "Lo que ellos llaman un bloqueo naval tendrá definitivamente la respuesta apropiada de Irán. Un bloqueo naval es una violación al cese al fuego", dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

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Trump, por otro lado, volvió a criticar a la OTAN diciendo que recientemente le ofrecieron ayuda para la guerra en Irán y dijo que "hace dos meses lo necesitaba y no ahora". Posteriormente, el republicano repitió que el bloqueo que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen frente a los puertos de Irán seguirán activos hasta que se firme un acuerdo "al 100%".

Al inicio de la jornada, el mandatario respondió a medios locales que las conversaciones presenciales para llegar a un acuerdo podrían suceder este fin de semana. El conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha extendido por semanas con ataques en el golfo Pérsico, antes de derivar en un alto el fuego temporal aún en vigor.

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AFP Y EFE

