Loterías Cruz Roja y Huila hoy: resultados del sorteo de este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre de 2026 se realizaron los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de las loterías que tienen jornada habitual los martes en Colombia. Los participantes esperaban conocer los números y series correspondientes a los premios mayores de cada sorteo.

La Cruz Roja puso en juego un premio mayor de $10.000 millones, mientras que la Lotería del Huila sorteó un premio mayor de $2.000 millones.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja del 22 de septiembre

La jornada se realiza habitualmente los martes en horario nocturno, con transmisión por Canal Uno y publicación de los resultados a través de los canales oficiales.



Número ganador: pendiente de confirmación oficial

Serie: pendiente de confirmación oficial

Además del premio principal, la Cruz Roja contempla diferentes premios secos y aproximaciones. Para comprobar un posible premio, es necesario comparar tanto el número como la serie del billete.



Resultado de la Lotería del Huila hoy

La Lotería del Huila también realiza este martes su sorteo semanal, correspondiente al número 4774, con un premio mayor de $2.000 millones.



Número ganador: pendiente de confirmación oficial

Serie: pendiente de confirmación oficial

La Lotería del Huila realiza sus sorteos los martes y en cada jornada entrega, además del premio mayor, diferentes premios secos y aproximaciones.



¿Cómo consultar si ganó?

Los jugadores deben conservar el billete o fracción original y comparar cuidadosamente el número y la serie con los resultados oficiales publicados por cada lotería.



En el caso de la Cruz Roja, para reclamar un premio se debe presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, junto con la cédula de ciudadanía. Las aproximaciones pueden reclamarse con vendedores o distribuidores autorizados, mientras que el premio mayor debe tramitarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja.

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Para la Lotería del Huila también es necesario conservar el documento de juego y verificar que los datos coincidan con el resultado oficial. La entidad establece un plazo de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar los premios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co