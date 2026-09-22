Resultados Dorado Tarde, último sorteo de hoy martes 22 de septiembre: números ganadores

El tradicional juego de azar que se transmite en las tardes colombianas realizará una nueva jornada para sus apostadores en todo el país. Consulte aquí los resultados de Dorado Tarde una vez sean confirmados oficialmente.

¿Qué número cayó en el Dorado Tarde de este sorteo?

El sorteo de Dorado Tarde de este martes 22 de septiembre se realizará en horas de la tarde. El reporte con las cifras ganadoras estará disponible una vez finalice la extracción de las balotas.

Resultados Dorado Tarde hoy, 22 de septiembre

Número ganador: pendiente

Quinta cifra: pendiente

Estos son los resultados correspondientes al sorteo anterior, realizado el lunes 21 de septiembre:



Número ganador: 2551

Quinta cifra: 5

Se recomienda a los participantes conservar el boleto en buen estado y verificar los resultados en los canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.



Cobertura y funcionamiento del Dorado Tarde en Colombia

El Dorado Tarde forma parte del sistema de chances autorizado en Colombia y cuenta con la supervisión de las entidades encargadas de vigilar los juegos de suerte y azar.

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Este sorteo opera de lunes a sábado en el horario vespertino, brindando una alternativa de juego a quienes participan a través de la red de puntos de distribución autorizados.

El mecanismo de premiación permite diferentes posibilidades de acierto, dependiendo del valor apostado y de la correspondencia con las cifras extraídas durante el sorteo.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado alrededor de las 3:30 p. m. Por esta razón, el resultado del martes 22 de septiembre se actualizará una vez termine la jornada y se confirme oficialmente la combinación ganadora.

Proceso de cobro de premios de chances y loterías

Cuando un ciudadano resulta favorecido en el Dorado Tarde, debe realizar los trámites correspondientes para reclamar el premio en los puntos o agencias autorizadas.

Es importante conservar el tiquete original en buen estado y presentar la documentación requerida para verificar la apuesta y adelantar el proceso de cobro.

Documentación requerida para el reclamo

Tiquete original de la apuesta: debe conservarse en buen estado y sin alteraciones.

debe conservarse en buen estado y sin alteraciones. Documento de identidad vigente: es necesario para realizar el proceso de reclamación.

es necesario para realizar el proceso de reclamación. Formulario de datos personales: puede ser solicitado para premios de determinadas cuantías.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.