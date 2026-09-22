¿Qué cayó Caribeña Noche hoy 22 de septiembre? Resultado y quinta cifra de la jornada

Los jugadores de Caribeña Noche tienen este martes 22 de septiembre una nueva oportunidad para consultar el resultado del chance. El sorteo se realiza en la jornada nocturna y permite conocer el número de cuatro cifras ganador y la quinta cifra asociada a la extracción.

La combinación correspondiente a este martes podrá ser verificada una vez finalice el sorteo y se publique el resultado oficial.



Resultado de Caribeña Noche de hoy

El sorteo de Caribeña Noche del martes 22 de septiembre de 2026 aún está pendiente, pues la jornada está programada para las 10:30 p.m.

Estos son los datos que podrán consultarse una vez sean confirmados:



Número ganador: pendiente

pendiente Tres últimas cifras: pendiente

pendiente Dos últimas cifras : pendiente

: pendiente Quinta cifra: pendiente

El resultado del sorteo anterior, correspondiente al lunes 21 de septiembre, fue 7588, con quinta cifra 0, de acuerdo con los registros disponibles.



¿Cómo funciona Caribeña Noche?

Caribeña Noche es un juego de chance en el que el participante escoge un número de cuatro cifras y define el valor de su apuesta. El resultado se puede consultar según la modalidad seleccionada.



Entre las opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo o Superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: los cuatro números deben coincidir, aunque pueden estar en diferente orden.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden del resultado.

Tres cifras combinado: permite acertar las tres últimas cifras sin importar su posición.

Dos cifras o Pata: corresponde a las dos últimas cifras en el orden establecido.

Una cifra o Uña: consiste en acertar la última cifra.

El valor de la apuesta puede encontrarse entre $500 y $10.000, según la modalidad elegida.



¿A qué hora se juega Caribeña Noche?

La jornada nocturna de Caribeña se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Por eso, quienes hicieron sus apuestas para este martes deben esperar hasta después del sorteo para conocer la combinación correspondiente.



Una vez se publique el resultado oficial, los jugadores podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes para determinar si obtuvieron algún premio.



Requisitos para cobrar un premio

Si el número registrado en el tiquete coincide con alguna de las modalidades ganadoras, es necesario conservar el comprobante original para realizar el proceso de cobro.

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El tiquete debe estar en buenas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras, roturas o deterioros que dificulten la lectura electrónica. También se debe presentar el documento de identidad correspondiente.

Para premios de mayor valor pueden solicitarse requisitos adicionales y el trámite debe realizarse ante las oficinas autorizadas por el operador.

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Los premios de chance cuentan con un plazo para ser reclamados, por lo que es importante conservar el tiquete y realizar la consulta correspondiente después de conocer el resultado.