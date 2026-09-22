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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día hoy 22 de septiembre de 2026: tome nota de los números ganadores

Resultados Caribeña Día hoy 22 de septiembre de 2026: tome nota de los números ganadores

La Caribeña juega todos los días, incluyendo los domingos y festivos, a las 2:30 de la tarde. Consulte EN VIVO los resultados de hoy.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Caribeña Día 22 de septiembre de 2026: números ganadores de este martes
Caribeña Día 22 de septiembre de 2026: números ganadores de este martes -
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El chance La Caribeña Día nació en la región Caribe y que con el paso de los años se ha convertido en una de los más consultadas por quienes buscan conocer rápidamente la combinación ganadora de la jornada. Este sorteo se caracteriza por su frecuencia diaria y por ofrecer distintas formas de participación, desde apuestas sobre una sola cifra hasta combinaciones completas de cuatro números.

Resultados Caribeña Día de hoy, 22 de septiembre de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta:

Los resultados oficiales son divulgados una vez concluye el sorteo del día y posteriormente pueden ser consultados a través de los canales habilitados para este fin.

El primer sorteo de La Caribeña se juega a las 2 de la tarde

Uno de los aspectos que más revisan los jugadores es el horario de juego. Para esta nota se toma como referencia que el primer sorteo de Caribeña se realiza a las 2:30 de la tarde, momento a partir del cual comienza la expectativa por conocer la combinación favorecida de la jornada. En las diferentes plataformas de consulta también suele aparecer el horario habitual de Caribeña Día alrededor de las 2:30 p. m., dependiendo de la programación oficial reportada por los operadores y sitios especializados. Una vez se efectúa el sorteo, los participantes comparan los números de sus apuestas con el resultado oficial para determinar si obtuvieron algún acierto.

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Uno de los rasgos distintivos de este chance es la variedad de modalidades con las que se puede participar. Los jugadores pueden registrar apuestas de acuerdo con el nivel de riesgo y el tipo de premio que buscan obtener. Entre las opciones más conocidas se encuentran las apuestas de cuatro cifras directo o superpleno, que requieren acertar la combinación exacta en el mismo orden del resultado oficial. También aparece la modalidad de cuatro cifras combinadas, en la que el orden de los números no es determinante. Además, existen alternativas para quienes prefieren jugar con tres cifras, dos cifras o incluso una sola cifra. Estas modalidades permiten participar con diferentes niveles de apuesta y de exigencia al momento de validar el resultado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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