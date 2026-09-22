Números ganadores de la Lotería de la Cruz Roja: resultado último sorteo hoy, 22 de septiembre.

Este martes 22 de septiembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, que cada semana pone en juego un premio mayor y diferentes categorías de premios secos y aproximaciones.

La jornada corresponde al sorteo semanal de esta lotería, que destina sus recursos a apoyar las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja hoy

Número ganador:

Serie:

Premio mayor: $10.000 millones

El último sorteo, realizado el martes 8 de septiembre, dejó como ganador del premio mayor el número 0044, de la serie 214, por un valor de $10.000 millones.



Premios que entrega la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes premios secos, que se distribuyen entre varias categorías y valores. Entre los valores señalados para el sorteo se encuentran:



Seco: $200 millones.

Seco: $100 millones.

Dos secos: $50 millones cada uno.

Seis secos: $30 millones cada uno.

Quince secos: $20 millones cada uno.

Veinte secos: $10 millones cada uno.

Para determinar si un billete fue favorecido, los jugadores deben revisar tanto el número como la serie y tener en cuenta las condiciones establecidas para cada modalidad de premio.



¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes en horario nocturno. La transmisión se realiza alrededor de las 10:30 y 11:00 de la noche



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Si su billete resultó ganador en el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, debe conservar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que será necesario para realizar el proceso de cobro.

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Las aproximaciones al premio mayor pueden reclamarse con los vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68B-31.

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En el caso de los premios secos, el ganador puede realizar el cobro con los distribuidores o directamente ante la Lotería. Para estos premios y para el premio mayor, es necesario presentar la cédula de ciudadanía. El premio mayor debe reclamarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

¿Qué descuentos se aplican al premio?

Los premios están sujetos a los descuentos establecidos por la ley. De acuerdo con la información de la Lotería de la Cruz Roja, se aplica un 17 % correspondiente al impuesto a ganadores sobre el valor bruto del premio.

Además, puede aplicarse una retención en la fuente del 20 %, cuya base corresponde a 48 UVT. El valor de la UVT debe consultarse de acuerdo con la vigencia establecida por la DIAN.

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De acuerdo con la información suministrada por la Lotería de la Cruz Roja y con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio, una vez presentado para su cobro, es de 30 días.

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