Super Astro Luna: número ganador y signo del sorteo de hoy martes 22 de septiembre

Los seguidores del Super Astro Luna tienen este martes 22 de septiembre una nueva jornada para consultar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal que acompañará el resultado del sorteo.



Resultado del Super Astro Luna de hoy

El resultado correspondiente al sorteo de este martes 22 de septiembre de 2026 todavía no ha sido publicado oficialmente.

Una vez finalice la jornada, estos serán los datos que deberán revisarse:



Número ganador: 6435

6435 Signo zodiacal: Libra

El último resultado disponible corresponde al lunes 21 de septiembre, cuando la combinación ganadora fue 9372 y el signo asociado fue Virgo.

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene sorteos durante toda la semana. Para los días lunes a viernes, la jornada se realiza habitualmente a las 10:50 de la noche. Los sábados el horario cambia y los domingos y festivos se realiza más temprano.



Por lo tanto, quienes participaron este martes deberán esperar hasta la realización del sorteo para comparar sus tiquetes con la combinación oficial.



Así se juega el Super Astro Luna

Para participar, el jugador selecciona un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio depende de la cantidad de coincidencias obtenidas.



Las principales modalidades de acierto contemplan:



Cuatro cifras más signo : se deben acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo seleccionado.

: se deben acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo seleccionado. Tres cifras más signo: se deben coincidir las tres últimas cifras y el signo.

se deben coincidir las tres últimas cifras y el signo. Dos cifras más signo: corresponde a acertar las dos últimas cifras junto con el signo zodiacal.

De acuerdo con la información del juego, el premio para cuatro cifras más signo puede alcanzar hasta 42.000 veces el valor apostado, mientras que existen pagos menores para quienes acierten tres o dos cifras junto con el signo.

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¿Qué hacer si su tiquete resulta ganador?

Una vez se publique el resultado, es importante comparar el número completo y el signo registrado en el tiquete.

Si existe coincidencia, el participante debe conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar su validación. También deberá presentar la documentación requerida para efectuar el cobro.

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Los premios tienen un plazo establecido para ser reclamados, por lo que se recomienda realizar el trámite dentro del periodo correspondiente y conservar el comprobante hasta finalizar el proceso.