Ellos son los ganadores del Desafío Siglo XXI tras una carrera decisiva hacia Cartagena

La temporada 2026 del Desafío Siglo XXI llega a su desenlace con la consagración de la dupla campeona, luego de una exigente carrera contrarreloj rumbo a Cartagena que puso a prueba la resistencia, la estrategia y la capacidad de adaptación de los finalistas.



Tras varios meses de competencia extrema y una final cargada de giros inesperados, Zambrano y Miryan lograron imponerse en el recorrido definitivo y levantar la copa del reality, en una definición que se mantuvo reñida hasta los últimos minutos.

El resultado se da después de un trayecto final marcado por obstáculos logísticos, decisiones estratégicas y el cumplimiento estricto de las reglas de la competencia. Desde el inicio del último capítulo, la expectativa se centró en el duelo entre las dos parejas finalistas, que partieron hacia la Heroica bajo condiciones de supervivencia: sin dinero, con límites en el uso de transporte y dependiendo de su habilidad para gestionar ayudas durante el recorrido. Estas reglas obligaron a los participantes a medir cada movimiento y a mantener la concentración en medio del desgaste físico y mental.

Uno de los episodios que marcó el desarrollo de la final fue la sanción impuesta por el juez del programa, luego de detectarse un uso indebido de redes sociales durante el trayecto. Esta penalización obligó a Rata y Valentina a retrasar su salida una hora respecto a sus rivales, lo que modificó los cálculos de llegada y aumentó la presión en el tramo final. A pesar de ello, ambas duplas volvieron a coincidir en la misma vía horas después.



Durante la noche, los finalistas organizaron sus estrategias de descanso y transporte en municipios cercanos a la capital de Bolívar, proyectando su llegada al centro histórico de Cartagena en la mañana siguiente, en medio de una final marcada por la tensión hasta el último tramo del recorrido.



Finalmente, tras arribar a la terraza del hotel donde los esperaba Andrea Serna junto a la copa, Zambrano se convirtió en el campeón del Desafío Siglo XXI 2026, superando a Rata, quien llegó poco tiempo después, se arrodilló y agradeció a Dios pese a no haber logrado el primer lugar.

La dupla vencedora no solo levantó la copa, sino que además se llevó un premio de 600 millones de pesos y un viaje a México para disfrutar de uno de los partidos de fútbol de la FIFA World Cup 2026 . “El regalo más grande para mi vida y para mi madre”, expresó Zambrano al lograr poner su nombre en la copa del reality.

