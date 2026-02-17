Nueva EPS se pronuncia tras muerte del niño Kevin Acosta, que padecía hemofilia

Tras las denuncias de una serie de irregularidades que llevaron a la muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia, la Nueva EPS, a la que el menor de edad estaba afiliado, se pronunció.

A través de un comunicado, la entidad prestadora de salud reveló las causas del deceso del pequeño y, además, explicó lo que supuestamente pasó con la aplicación del tratamiento que debía recibir cada mes por su enfermedad y por qué presuntamente no había tenido acceso a él en el mes de enero.

La madre de Kevin, Catherine Pico, ha asegurado que las demoras en los traslados hospitalarios y la falta de suministro de medicamentos fueron determinantes para el desenlace fatal de su hijo.



La mujer detalló que el niño se cayó mientras montaba bicicleta cerca de su casa y eso le causó una hemorragia que por la condición de hemofilia del pequeño agravó la situación.



La madre ha recalcado que su hijo "no murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento, mas no por el golpe". Y sostuvo que al ser remitido a Pitalito, en Huila, no recibió el medicamento que necesitaba y debió esperar 24 horas mientras se gestionaba un traslado hacia Bogotá, a donde finalmente llegó, aunque fue demasiado tarde.



La explicación que da la Nueva EPS sobre la muerte de Kevin Acosta

En el comunicado, señala que el menor de edad sufrió una "caída desde un muro de aproximadamente 1,5 metros de altura mientras montaba bicicleta en un polideportivo, con pérdida transitoria del estado de conciencia por pocos minutos, seguida de somnolencia alternando con episodios de desorientación y agitación, además de otorrea derecha y epistaxis".

Según la entidad, “el evento determinante (de la muerte del niño) fue un trauma craneoencefálico severo accidental, que generó hemorragia intracraneal y edema cerebral difuso, confirmando el diagnóstico de trauma craneoencefálico severo dado por fractura lineal no conminuta ni deprimida de escama de hueso temporal derecho, fractura de porción petrosa de hueso temporal derecho, edema cerebral generalizado grave, signos de lesión hipóxico-isquémica generalizada y progresión a muerte encefálica”.

Agrega que, “de acuerdo con la historia clínica del paciente, se evidencia que la muerte fue secundaria al trauma craneoencefálico severo, a la espera de reporte de necropsia médico legal”.

