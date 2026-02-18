Precio del dólar hoy 18 de febrero de 2026 en Colombia: cómo está la TRM este miércoles

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 18 de febrero de 2026 se fijó en 3.664,26 pesos, según el registro oficial de la Tasa Representativa del Mercado publicado para la fecha. El valor corresponde al cierre calculado con las operaciones del mercado del día anterior y refleja una variación diaria de 11,37 pesos frente al martes 17 de febrero, equivalente a un aumento de 0,31%.

La TRM del martes 17 de febrero se ubicó en 3.652,89 pesos, sin cambios frente al lunes 16 de febrero, en un periodo en el que el valor permaneció estable durante tres jornadas consecutivas con el mismo nivel de referencia. Frente a ese punto de partida, el salto hacia los 3.664,26 pesos define un movimiento puntual dentro de la dinámica reciente del mercado cambiario. El comportamiento diario muestra que la divisa mantuvo variaciones en los días anteriores, con fluctuaciones dentro de un rango estrecho entre los 3.651,90 y los 3.671,01 pesos desde el 10 de febrero hasta el 12 de febrero.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.580 $3.690 Medellín $3.480 $3.630 Cali $3.580 $3.700 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.600 $3.640 Pereira $3.730 $3.800

El euro cae tras la inesperada bajada de la confianza inversora en Alemania

El euro cayó debido a la aversión al riesgo y tras la inesperada bajada de la confianza inversora en Alemania y en la zona euro en febrero porque se esperaba una subida. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1807 dólares, frente a los 1,1856 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1826 dólares. La demanda de dólares ha aumentado porque se considera un activo seguro mientras la renta variable cae dada la preocupación por el efecto negativo que puede tener la inteligencia artificial en algunas industrias.



La confianza inversora bajó inesperadamente un poco en febrero en Alemania porque "la economía alemana se encuentra en una fase de recuperación frágil". El índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) empeoró en febrero 1,3 puntos, hasta 58,3 puntos, respecto al mes anterior, cuando había subido mucho.

La confianza inversora en Alemania se estabiliza desde comienzos de año en un nivel visto por última vez a comienzos de 2022, antes de que Rusia invadiera Ucrania, comenta el economista jefe para Alemania de Deutsche Bank, Robin Winkler.

Las expectativas en la coyuntura de la zona del euro bajaron en febrero en 1,4 puntos, hasta 39,4 puntos, respecto al mes anterior. Alemania tuvo en enero una inflación armonizada del 2,1 % interanual (2 % en diciembre de 2025), cifra acorde con el objetivo del BCE. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1805 y 1,1851 dólares.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL