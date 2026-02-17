En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, martes 17 de febrero de 2026

Actualizado: 17 de feb, 2026

Este martes 17 de febrero de 2026 se realizan los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila, dos juegos tradicionales que mantienen en expectativa a miles de apostadores en Colombia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, martes 17 de febrero de 2026
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila
Lotería de la Cruz Roja y del Huila - Canva

La Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila realizan este martes 17 de febrero de 2026 sus sorteos habituales, manteniendo en expectativa a miles de jugadores que esperan conocer las combinaciones ganadoras del premio mayor y los incentivos secundarios. Ambas loterías forman parte de los sorteos tradicionales del país y concentran la atención de apostadores en distintas regiones de Colombia.

Las transmisiones se desarrollan EN VIVO en horario nocturno a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de cada entidad, bajo supervisión de Coljuegos, lo que garantiza la transparencia del proceso y la legalidad de los resultados publicados.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 17 de febrero de 2026

Una vez finaliza el sorteo oficial, la entidad divulga la combinación ganadora correspondiente al premio mayor junto con los resultados de los premios secos y aproximaciones.

  • Número ganador: 6420
  • Serie: 312

Se recomienda a los jugadores verificar el billete únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Un premio seco de $200 millones
  • Cuatro premios secos de $100 millones
  • Diez premios secos de $30 millones
  • Quince premios secos de $20 millones
  • Veinte premios secos de $10 millones

Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 17 de febrero de 2026

De forma paralela, la Lotería del Huila lleva a cabo su sorteo semanal con un premio mayor de $2.000 millones, cuyos resultados se publican tras la validación oficial de la entidad.

  • Número ganador: 1607
  • Serie: 133

El sorteo se desarrolla inmediatamente después del de la Cruz Roja y mantiene la vigilancia de las autoridades competentes para asegurar la transparencia del proceso.

Plan de premios de la Lotería del Huila

  • Última cifra del número ganador: $144.578
  • Dos primeras cifras: $2.710.843
  • Dos últimas cifras: $2.710.843
  • Tres primeras cifras: $14.909.639
  • Dos primeras y última cifra: $11.295.181
  • Tres últimas cifras: $11.295.181
  • Premio mayor en cualquier orden: $5.421.687

Los montos varían según el tipo de acierto y se entregan de manera proporcional a la fracción adquirida.

¿Cómo reclamar los premios?

Los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados o en plataformas digitales oficiales. En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en perfecto estado y presentar el documento de identidad para reclamar el premio en las sedes correspondientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retenciones legales vigentes, conforme a la normativa colombiana.Con los sorteos de este martes 17 de febrero de 2026, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila mantienen viva la tradición y la expectativa de miles de apostadores que confían en que la suerte esté de su lado.

