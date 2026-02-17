“Pensé que era un terremoto”: dueño de restaurante atravesado por camión de basura en La Candelaria

La tranquilidad de la mañana de los ciudadanos que trabajan o transitan por la carrera 2 con calle 10 en La Candelaria, centro de Bogotá, se vio interrumpida cuando un camión de basura fuera de control quedó incrustado en un restaurante de esa esquina.

El local, llamado Enchiladas Candelaria, funciona desde la década de 1980 en una zona que, según la comunidad, es de alta accidentalidad, aunque jamás había sido testigo de un siniestro de esa magnitud que, por fortuna, no dejó personas heridas de gravedad. (Lea también: Así fue choque en Bogotá de camión de basura contra casa en La Candelaria)



“Dentro del camión no había nadie”

William Pérez, quien reside en ese sector de La Candelaria, le contó a Noticias Caracol que en esa zona “los carros chocan frecuentemente, son choques leves”. Sin embargo, lo que presenció este martes 17 de febrero fue impactante.

Según él, “se escuchó un estruendo fuerte” y luego oyó una sirena de la Policía, que casualmente estaba en el lugar y que venía detrás “avisándole a la gente que no obstaculizaran el paso”, al darse cuenta de que el camión de basura transitaba sin control.



El vehículo le pegó a un carro rojo que estaba adelante y “un par de señoras salieron levemente heridas”, dijo. Dentro del restaurante, agregó, estaba su amigo, quien “es el padrino de mis hijos”, pero “él salió a los cinco minutos blanco de polvo, pero bien”.



Le duele lo que le pasó al inmueble porque “estas casas con arquitectura colonial son difíciles de restaurar, posiblemente la casa quede en pérdida total, (pero) no hay personas muertas ni ningún hecho que lamentar”, declaró.

Por su parte, Guy Gutajar, dueño del restaurante atravesado por el camión de basura, le contó al mismo medio los minutos que vivió por el siniestro, pues él estaba dentro del local cuando todo ocurrió.

Según él, todo ocurrió como a las 11:15 de la mañana. “Yo me encontraba en el patio, la pared nos separaba. Se escuchó un tremendo trueno, yo pensé que era un terremoto y después de levantarme di la vuelta y vi que había un camión de reciclaje dentro de mi restaurante”, dijo.

Se mostró aliviado de que no pasara una tragedia porque “el personal llega a las 11:30 y abre a las 12. También lo que nos salvó es que el restaurante paró el camión y no siguió derecho por la calle 10, porque había negocios abiertos con terrazas” y ya había clientes.

No obstante, “lo que me impactó después de darme cuenta de que no era un terremoto era las personas dentro del camión y no había nadie, el camión estaba completamente vacío”, relató.

No sufrió ninguna lesión y afirma que “me caí únicamente de la silla en la que estaba en el patio, pero el humo era impresionante. De verdad pensé que era un terremoto, que todo se había caído”.

Después de cinco horas, el camión fue extraído con el apoyo de dos grúas.

Ahora, el propietario le pide al Distrito responder por los daños causados por el camión de basura a la arquitectura colonial.

